Es ist ohnehin schon eine unglaubliche Geschichte, die der LASK in der laufenden Saison bereits geschrieben hat. Neben der Tabellenführung in der Tipico Bundesliga erreichten die Linzer im Europacup als Gruppensieger den Aufstieg ins Europa-League-Sechzehntelfinale, wo sie sich am vergangenen Donnerstag mit dem 1:1 gegen AZ Alkmaar eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel auf der Gugl verschaffen konnten. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Valerien Ismael: "Wir spielen auf Sieg"

Ein torloses Remis im Rückspiel würde bereits genügen, um den Aufstieg ins Achtelfinale zu schaffen. Doch wer den LASK kennt, weiß, dass die Linzer nicht auf ein Unentschieden, sondern auf einen vollen Erfolg spielen werden: „Es gibt nur eine Richtung für uns: Wir spielen auf Sieg. Wir wollen nicht kalkulieren - das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Das ist nicht unsere Einstellung, das ist nicht LASK-Like“, stellt Valerien Ismael klar.

Die Linzer Gugl ist bereits seit geraumer Zeit ausverkauft und war schon in der jüngeren Vergangenheit ein äußerst guter Boden für die Linzer. In der Gruppenphase konnten die Athletiker alle drei Heimspiele gewinnen: „Wir wissen, was möglich ist auf der Gugl und was unsere Fans leisten können. Auch sie müssen ihre beste Leistung abrufen - und das werden sie auch. Die Gugl ist mittlerweile zu unserem Wohnzimmer geworden", betonte der gebürtige Franzose.

Alkmaar-Coach Arne Slot weiß um die Stärken der Linzer: „Sie sind eine Mannschaft, die kleine Fehler eiskalt ausnutzen kann und zu Hause sehr stark sind", so der 41-Jährige, der im Rückspiel auf den zuletzt gesperrten Fredrik Midtsjö wieder zurückgreifen kann. Dieser Spieler sei sehr stark im Erobern zweiter Bälle, so der Chefcoach der Niederländer.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

LASK 1.95 | Unentschieden 3.80 | AZ Alkmaar 3.70

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Raguz, Frieser

AZ Alkmaar: Bizot - Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal - de Wit, Clasie, Midtsjö - Evjen, Boadu, Idrissi

Schiedsrichter der Begegnung

Srdjan Jovanović (Serbien)

LASK gegen AZ Alkmaar im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

LASK gegen AZ Alkmaar live auf DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt die Partie live ab 18:55 Uhr. Kommentator Christian Brugger wird von Experte Oliver Lederer unterstützt. Übertragungsbeginn ist kurz vor Anpfiff.

>>>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<<

Wo kann ich LASK gegen AZ Alkmaar live im TV verfolgen?

Das Sechzehntelfinalrückspiel kann außerdem via Puls 4 verfolgt werde. Der Privatsender startet um 18:15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Der Anpfiff erfolgt um 18:55 Uhr.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media