Knalleffekt in der UEFA Europa League: Das für heute um 21 Uhr angesetzte Sechzehntelfinal-Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt musste "aufgrund einer für den heutigen Abend vorliegenden Orkanwarnung, bei der Böen mit Spitzen von bis zu 120 km/h vorausgesagt werden" abgesagt werden.

Krisensitzung einberufen

"Diese Entscheidung musste im Rahmen einer vor Kurzem beendeten Krisensitzung, bei der neben der UEFA und Vertretern der beiden Klubsauch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden", schreibt Red Bull Salzburg in einer Aussendung.

"Durch die für heute prognostizierten extremen Sturmböen für den Großraum Salzburg hätten eine sichere Abreise und der sichere Aufenthalt am Stadiongelände – weder für die Zuschauer noch für die bei dieser ausverkauften Veranstaltung (29.000) im Einsatz befindlichen Personen – nicht gewährleistet werden können", so die Bullen in der Aussendung weiter.

Ein neuer Termin für dieses Spiel wird so schnell wie möglich fixiert.



von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media