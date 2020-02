Es ist DAS Stadion, in dem wohl jeder Fußballer auf diesem Planeten gerne einmal spielen würde: Das Old Trafford in Manchester. Für die Europacup-Helden des LASK geht dieser Traum in Erfüllung, wartet doch im Achtelfinale der UEFA Europa League das Hammer-Los Manchester United auf die Linzer Athletiker. „Mit diesem Los geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“, jubelt LASK-Goalie Alexander Schlager.

Schlager über ManUnited: "Übermächtiger Gegner, der richtig viel Qualität mitbringt"

„Das Theatre of Dreams hat man schon als kleines Kind kennengelernt. Wir alle freuen uns mega auf dieses Duell“, so Schlager gegenüber Puls24. Der gebürtige Salzburger bezeichnet die Red Devils als „übermächtigen Gegner, der richtig viel Qualität mitbringt“. Es sei das i-Tüpfelchen in dieser Saison, dass man sich dort präsentieren dürfe, so der 24-Jährige.

Auch Jürgen Werner jubelte über das Mega-Los Manchester United. „Wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätten wir denjenigen für verrückt erklärt“, schmunzelte der Vizepräsident der Athletiker.

Trainer Valerien Ismael schätzt die schwierige Aufgabe wie folgt ein: „Manchester United ist eine der besten Mannschaften der Welt. Uns steht ein unglaubliches Highlight bevor. Wir freuen uns auf diese Aufgabe und werden uns sehr gut vorbereiten. Unser Ziel für das Hinspiel ist es zunächst, uns eine gute Ausgangsposition für das Retourmatch zu verschaffen“, so der Franzose.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media