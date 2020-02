Die Verschiebung des Europa-League-Rückspiels zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt (Jetzt im Live-Ticker) wirkt sich auch auf den Spielplan der Tipico Bundesliga sowie auf den Termin Cup-Halbfinal-Krachers zwischen Red Bull Salzburg und LASK aus. Demnach findet die Bundesliga-Partie SCR Altach gegen RB Salzburg am Montag, dem 2. März um 19:00 Uhr statt. Ursprünglich war die Partie der 21. Bundesliga-Runde für Sonntag um 17 Uhr angesetzt.

Cup-Halbfinal-Kracher auf Donnerstag verlegt

Da zwischen zwei Pflichtspielen immer zwei spielfreie Tage liegen müssen, muss nun auch das Cup-Halbfinale zwischen Salzburg und LASK von Mittwoch, 4. März, auf Donnerstag, 5. März, verschoben werden. Die Ankickzeit bleibt allerdings bei 20:45 Uhr.

Und damit werden auch die beiden darauffolgenden Bundesliga-Duelle von Salzburg (gegen Sturm) und LASK (gegen Mattersburg) von Samstag, 7. März, auf Sonntag, 8. März um 14:30 Uhr, verlegt.

„Seit Bekanntwerden der Neuansetzung durch die UEFA standen die Bundesliga, der ÖFB, alle betroffenen Klubs und die TV-Partner in Kontakt, um alle zur Verfügung stehenden Szenarien in einem äußerst engen Termin-Korsett zu prüfen: Ziel dieser Gespräche war es, die sportliche Fairness in einer fortgeschrittenen Entscheidungsphase sämtlicher Bewerbe bestmöglich zu gewährleisten und dabei die bestimmungsgemäßen zwei spielfreien Tage für alle Klubs einzuhalten. Unter dieser Prämisse wurde unter allen Beteiligten die Einigung erzielt, dass es in dieser unglücklichen Situation die beste Lösung ist, die folgenden Spiele um je einen Tag nach hinten zu verlegen", schreibt die Bundesliga in einer Aussendung.

Die neuen Termine im Überblick

Tipico Bundesliga - 21. Runde

Montag, 2. März 2020, 19:00 Uhr: CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg

UNIQA ÖFB Cup – Halbfinale

Donnerstag, 5. März 2020, 20:45 Uhr: FC Red Bull Salzburg – LASK

Tipico Bundesliga – 22. Runde

Sonntag, 8. März 2020, 14:30 Uhr: FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz

Sonntag, 8. März 2020, 14:30 Uhr: SV Mattersburg – LASK

Stimmen

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie eng das Termin-Korsett im Fußball ist: Eine internationale Spielverlegung löst eine Kettenreaktion aus und bringt den heimischen Fußball in Termin-Not. Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die Verlegung von mehreren nationalen Spielen noch die fairste Lösung, um die sportliche Integrität in allen Bewerben zu garantieren. Dieser Weg ist ein starkes Zeichen der Solidarität und ich bedanke mich bei allen Beteiligten für diesen Schulterschluss.“

ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer: „Danke an alle Beteiligten, dass wir in dieser herausfordernden Situation eine Lösung im Sinne des Fußballs gefunden haben.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media