Heute um 17 Uhr trifft der seit sieben Bundesliga-Partien ungeschlagene SK Rapid auf den im Frühjahr noch unbesiegten SV Mattersburg. Beide Mannschaften starteten mit jeweils vier Punkten ins neue Jahr 2020 und wollen die Serie freilich fortsetzen. Während Rapid als Tabellendritter in die Meistergruppe starten möchte, geht es für die Burgenländer darum, sich möglichst weit vom letzten Platz zu entfernen.

Didi Kühbauer rechnet mit Geduldsspiel

Trotz der aktuellen guten Form des SVM, bei dem Chefcoach Franz Ponweiser eine Systemumstellung (Dreierabwehrkette) vorgenommen hat, planen die Hütteldorfer im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs einen vollen Erfolg ein: „Wir wollen die erste Mannschaft sein, die sie schlägt, das muss auch unser Anspruch ein“, betont Didi Kühbauer, der heute wieder auf die zuletzt erkrankten Ullmann und Fountas wieder zurückgreifen kann.

Einfach ist es für die Wiener gegen den SV Mattersburg allerdings nie. So auch im ersten Saisonduell, in dem Rapid erst durch ein spätes Tor von Knasmüllner einen Sieg eingefahren hatten. „Mattersburg wird mit dem neuen System wieder versuchen, hinten gut zu stehen. Ich rechne mit einem Geduldsspiel“, vermutet Kühbauer.

Mattersburg-Coach Franz Ponweiser, der auf die beiden Stammspieler Andreas Gruber (Mattersburgs Topscorer) sowie Jano verzichten muss, blickt der Partie positiv entgegen und verweist auf die guten Auftritte in der jüngsten Vergangenheit: „Nach unseren Leistungen zuletzt bin ich überzeugt, dass wir auswärts wieder gut performen werden.“

So könnten die Teams spielen

SK Rapid: Strebinger - Stojkovic, Dibon, Barac, Ullmann - Petrovic/Grahovac, Schwab - Murg, Knasmüllner, Arase - Fountas

Mattersburg: Kuster - Nemeth, Malic, Mahrer - Salomon, Hart, Erhardt, Lercher - Kuen - Kvasina, Pusic

Schiedsrichter der Begegnung

Alan Kijas

Bisheriges Saisonduell

SV Mattersburg gegen SK Rapid Wien 2:3

Rapid Wien gegen Mattersburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen Mattersburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Austria 4 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der fünf Sonntags-Partien zu sehen.

Rapid Wien gegen Mattersburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie