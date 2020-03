Knapp 19 Jahre liegt das bislang letzte Cup-Finale mit einer Beteiligung des FC Wacker Innsbruck bereits zurück. Im Jahr 2001 hatten sich die Innsbrucker dem FC Kärnten knapp mit 2:1 nach Verlängerung geschlagen geben müssen. Am heutigen Mittwoch könnte der Tiroler Traditionsklub im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen Austria Lustenau den größten Erfolg der Vereinsgeschichte in der jüngsten Vergangenheit perfekt machen.

Innsbrucks Stefan Meusburger ist "richtig geil auf die Partie"

Während die Innsbrucker - wie bereits im Vorspann erwähnt - seit 2001 auf eine Finalteilnahme warten, liegt das letzte Cup-Endspiel mit Austria Lustenau noch nicht allzu lange zurück. In der Saison 2010/11 mussten sich die Vorarlberger der SV Ried im Überraschungs-Finale mit 0:2 geschlagen geben. Dies war die bislang einzige Finalteilnahme der grün-weißen Austria aus Lustenau.

Mehr als 1.000 Fans werden den FC Wacker Innsbruck über den Arlberg ins Ländle begleiten. Stefan Meusburger freut sich auf ein spektakuläres Westduell und ist schon "richtig geil auf die Partie", so der 26-jährige Abwehrspieler, der vermutet, dass man in Lustenau praktisch ein Heimspiel haben wird.

Wacker-Trainer Thomas Grumser rechnet mit einer "engen und umkämpften" Partie. "Lustenau wird alles daran setzen, uns ein Haxl zu stellen. Wir werden aber alles abrufen, um noch eine Runde weiterkommen", verspricht der 40-Jährige, dessen Mannschaft am vergangenen Sonntag einen klaren 4:0-Sieg in Dornbirn einfahren konnte.

Lustenau-Coach Roman Mählich, dessen Mannschaft in der 2. Liga aktuell auf dem sechsten Tabellenrang liegt, schätzt den Gegner wie folgt ein: "Wacker ist eine starke Mannschaft, die gerne Fußball spielt", so der ehemalige Sturm-Trainer. Der 48-Jährige blickt dem Halbfinal-Duell aber positiv entgegen: "Wir haben auch eine Spielanlage, die funktioniert. Ich vertraue auf unsere Stärken."

So könnten die Teams spielen

SC Austria Lustenau: Schierl - Lageder, Feyrer, D. Stumberger, Schilling - Grabher, Tiefenbach - Mayer, Steinwender, Ranacher - Ronivaldo

FC Wacker Innsbruck: Wedl - Hupfauf, Abali, Meusburger, Abali, Joppich - Satin, Conte, Taferner - Faleye, Zaizen, Wallner

Schiedsrichter der Begegnung

Dieter Muckenhammer

Der Weg ins Halbfinale

SC Austria Lustenau

1. Runde: Stadl-P. ATSV vs SC Austria Lustenau 0:5

2. Runde: SC Austria Lustenau vs FAC Wien 2:1 n.V.

Achtelfinale: Union Raiffeisen Gurten vs SC Austria Lustenau 2:3

Viertelfinale: SC Austria Lustenau vs WSG Swarovski Tirol 5:4 i.E.

FC Wacker Innsbruck

1. Runde: FC Eurotours Kitzbühel vs FC Wacker Innsbruck 0:7

2. Runde: Grazer AK 1902 vs FC Wacker Innsbruck 1:2

Achtelfinale: FC Wacker Innsbruck vs RZ Pellets WAC 1:0

Viertelfinale: spusu SKN St. Pölten vs FC Wacker Innsbruck 3:5 i.E.

Austria Lustenau gegen Wacker Innsbruck im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

18 Uhr Uhr: Live-Ticker Austria Lustenau gegen Wacker Innsbruck

Wo kann ich Austria Lustenau gegen Wacker Innsbruck live im TV verfolgen?

ORF 1 überträgt das "Überraschungs-Halbfinale" zwischen Austria Lustenau und Wacker Innsbruck live ab 17:50 Uhr.

Moderiert wird die Sendung von Rainer Pariasek. Als Analytiker fungieren Herbert Prohaska und Helge Payer.

Kommentiert wird die Partie von Thomas König.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media