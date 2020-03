Fünf Pflichtspiele in Folge ist Red Bull Salzburg bereits sieglos. Den ersten Rückschlag im noch jungen Jahr 2020 gab es vor knapp drei Wochen zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt gegen den LASK, als man sich daheim mit 2:3 geschlagen geben musste. „Der Effekt in der Mannschaft von dieser ersten Niederlage war vielleicht größer als ich gedacht habe“, gestand Jesse Marsch nach der jüngsten Pleite gegen Altach.

Salzburg will zum siebenten Mal in Folge ins Cup-Endspiel

Am heutigen Donnerstag können und wollen die Bullen im Cup-Halbfinal-Kracher gegen die Linzer einen Schritt aus der sportlichen Krise machen und den siebenten Finaleinzug en suite fixieren. „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir waren jetzt sechs Mal hintereinander im Finale dabei, haben fünf Mal gewonnen und wollen es auch heuer wieder schaffen. Dafür müssen wir morgen alles mobilisieren", weiß Salzburg-Captain Andreas Ulmer.

Salzburg-Coach Jesse Marsch weiß um die Schwierigkeit der Partie Bescheid: „Es ist für uns eine schwierige Aufgabe gegen einen sehr guten Gegner. Aber wir freuen uns auf dieses Spiel und wissen, was auf uns zukommt", so der US-Amerikaner. Personell sieht es für den Halbfinal-Kracher wieder besser aus: „Gut für uns ist, dass Zlatko Junuzovic und Max Wöber gesund sind und wieder zurückkommen werden", freut sich der Salzburg-Coach.

LASK möchte sich von den letzten Ergebnissen der Bullen nicht blenden lassen

Während die Salzburger aktuell an ihrer Unform zu kiefeln haben, kommen die Linzer Athletiker mit einer breiten Brust in die Salzburger Red Bull Arena und mit dem Wissen, dass sie Österreichs Serienmeister besiegen können. „Wir stehen vor der letzten Hürde zum Finale. Dementsprechend motiviert und konzentriert gehen wir in dieses Spiel rein“, stellt LASK-Coach Valerien Ismael vor dem Halbfinal-Hit klar.

Von den jüngsten Misserfolgen der Bullen wolle man sich nicht blenden lassen, so Ismael, der vielmehr die noch immer vorhandenen Stärken der Mozartstädter anführt: „Wir haben im direkten Duell im Februar gesehen, wie brutal stark Salzburg vor allem in den ersten 20 Minuten des Spiels agiert hat. Das hat sich auch im Rückspiel des Gegners gegen Frankfurt bestätigt. Wir wissen, über welche Qualität Salzburg verfügt“, warnt der gebürtige Franzose vor einer zu lässigen Herangehensweise, die es beim LASK allerdings so gut wie nie zu sehen gab.

„Für uns wird es darum gehen, bestimmte Dinge unter Kontrolle zu bekommen sowie extrem konzentriert in jeder Situation zu sein. Dabei müssen wir unsere Torchancen effektiver nützen. Unsere Motivation, den Aufstieg zu schaffen, ist riesengroß“, meint der Erfolgstrainer der Oberösterreicher.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

RB Salzburg 2.05 | Unentschieden 3.50 | LASK 3.25

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Red Bull Salzburg: Stankovic - Farkas, Ramalho, Wöber, Ulmer - Junuzovic - Mwepu, Okugawa, Szoboszlai - Daka, Hwang

LASK: A. Schlager - Filipovic, Trauner, Wiesinger - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Raguz, Frieser

Schiedsrichter der Begegnung

Robert Schörgenhofer

Der Weg ins Halbfinale

Red Bull Salzburg

1. Runde: SC/ESV Parndorf 1919 vs FC Red Bull Salzburg 1:7

2. Runde: SK Rapid vs FC Red Bull Salzburg 1:2 n.V.

Achtelfinale: ASK Ebreichsdorf vs FC Red Bull Salzburg 0:5

Viertelfinale: SKU Ertl Glas Amstetten vs FC Red Bull Salzburg 0:3

LASK

1. Runde: UVB Vöcklamarkt vs LASK 2:6

2. Runde: Wiener Viktoria vs LASK 1:4

Achtelfinale: LASK vs Cashpoint SCR Altach 3:1

Viertelfinale: LASK vs SK Puntigamer Sturm Graz 2:0

Die bisherigen Saisonduelle

LASK - Red Bull Salzburg 2:2 (Sonntag, 22. September 2019)

Red Bull Salzburg - LASK 2:3 (Freitag, 14. Februar 2020)

Red Bull Salzburg gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen LASK live im TV verfolgen?

ORF 1 sendet live ab 20:15 Uhr. Moderator Rainer Pariasek wird von den beiden Analytikern Herbert Prohaska und Helge Payer unterstützt.

Kommentiert wird der Halbfinal-Kracher von Michael Bacher.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media