„Wir sind immer noch die beste Mannschaft“, tönte Salzburg-Goalie Cican Stankovic nach dem knappen 1:0-Sieg im Cup-Halbfinale gegen den LASK. In der Bundesliga sind die Mozartstädter aktuell aber nur das zweibeste Team, liegen die Bullen doch sechs Zähler hinter dem Tabellenführer aus Linz. Am heutigen Sonntag steht für die Salzburger das letzte Heimspiel im Grunddurchgang auf dem Programm. Gegner ist der SK Sturm Graz.

Sturm-Trainer El Maestro sah Salzburg nie in der Krise

„Am Sonntag werden uns wohl fünf wichtige Spieler aufgrund von Verletzungen fehlen“, spricht Jesse Marsch die Ausfälle von Kristensen, Hwang, Adeyemi, Junuzovic und Camara an. „Aber wir brauchen wieder frische Spieler und ein Team, das Sturm schlagen kann. Darauf arbeiten wir hin und werden uns entsprechend vorbereiten“, berichtet der US-Amerikaner.

Im Cup-Halbfinale gegen die Linzer Athletiker spielte Österreichs Serienmeister erstmals seit dem Viertelfinale im Pokal wieder zu null. „Wir haben gegen den LASK nur zwei Schüsse auf unser Tor zugelassen. Darauf gilt es aufzubauen und weiterzumachen“, freut sich Albert Vallci, der nun auf der rechten Seite gesetzt sein dürfte. In der Bundesliga warten die Salzburger jedoch seit dem 10. November des Vorjahres auf ein Spiel ohne Gegentreffer.

Sturm-Coach Nestor El Maestro erwartet einen sehr starken Gegner, der seiner Meinung nach nie in einer Krise gewesen sein soll. „Ich schaue die Spiele rein fachlich. Ich schau auch auf die Gegner, gegen die Salzburg gespielt hat. Wenn man das Ausscheiden gegen eine starke Eintracht Frankfurt als Scheitern bezeichnen will, kann ich das nicht nachvollziehen. Ich habe auch ein Spiel gegen den LASK gesehen, wo es normalerweise in der ersten Halbzeit 3:0 für Salzburg steht und sie dann als unglücklicher Verlierer vom Platz gehen. Ich kann die Situation gut einschätzen. Ich glaube, dass die Salzburger auf jeder Position rotieren können und trotzdem auf gleichem Niveau spielen können. Gestern Abend haben wir eine sehr starke Salzburger Mannschaft gesehen“, stellt der Sturm-Trainer klar.

So könnten die Teams spielen

Red Bull Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu - Ashimeru, Okugawa, Szoboszlai - Koita, Daka

Sturm Graz: Siebenhandl - Ljubic, Avlonitis, Spendlhofer - Sakic, Jäger, Dominguez, Kiteishvili, Hierländer - Huspek, Röcher/Balaj

Schiedsrichter der Begegnung

Julian Weinberger

Bisheriges Saisonduell

SK Sturm Graz - Red Bull Salzburg 1:1

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 13:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 13:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

