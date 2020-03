Mit sechs Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg geht der LASK in die letzte Runde des Grunddurchgangs in der Tipico Bundesliga, welche den Tabellenführer ins Mattersburger Pappelstadion führt. „Für uns gilt es, den Grunddurchgang positiv abzuschließen“, stellt LASK-Coach Valerien Ismael klar. Es gehe darum, nach der „enttäuschenden Leistung gegen Salzburg eine andere Performance auf den Platz zu bringen“, führt der gebürtige Franzose fort.

LASK muss auf die gesperrten Michorl und Ranftl verzichten

Gegen den SV Mattersburg bietet sich für die Oberösterreicher die Chance, ihre imposante Auswärtsserie von zehn Siegen in Folge zu prolongieren. Mit Peter Michorl (Gelbsperre) und Reinhold Ranftl (Rotsperre) fehlen den Schwarz-Weißen jedoch wichtige Leistungsträger. „Durch die Sperren müssen wir auf diesen Positionen zwangsläufig rotieren“, weiß Valerien Ismael. Vor dem anstehenden Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Manchester United wird den Dauerbrennern eine kleine Pause auch nicht schaden.

Bevor es für den SV Mattersburg in die Qualifikationsgruppe geht, steht für die Burgenländer also noch ein Highlight auf dem Programm. „Der SVM hat in den letzten drei Spielen gezeigt, dass man in der Lage ist, im Frühjahr ein anderes Gesicht zu zeigen“, betont SVM-Chefcoach Franz Ponweiser. „Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir es draufhaben, sicherzustellen, dass auch im kommenden Jahr Bundesliga-Fußball im Burgenland zu sehen sein wird“, so der Burgenländer abschließend.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Mattersburg 7.50 | Unentschieden 5.00 | Rapid 1.36

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Mattersburg: Casali - Nemeth, Mahrer, Rath - Salomon, Hart, Erhardt, Lercher - Kvasina, Pusic, Kuen

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Reiter, Holland, Haudum, Renner - Tetteh, Klauss, Frieser

Schiedsrichter der Begegnung

Alexander Harkam

Bisheriges Saisonduell

LASK - SV Mattersburg 7:2

Mattersburg gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Mattersburg gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 13:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 13:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Mattersburg gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media