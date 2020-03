Das Coronavirus sorgt aktuell für ein Termin-Chaos im Sportbereich: Aufgrund des von der Bundesregierung erlassenen Verbots von Großveranstaltungen in Österreich musste die Österreichische Fußball-Bundesliga reagieren und hat folgerichtig die 23. sowie 24. Runde der Tipico Bundesliga nach hinten verschoben. Über die Nachtragstermine wird die Österreichische Fußball-Bundesliga kommende Woche in einer Klubkonferenz entscheiden.

Red Bull Salzburg begrüßt Entscheidung der Liga

Beim FC Red Bull Salzburg handelt es sich dabei um das Schlagerspiel-Heimspiel gegen den SK Rapid Wien (15. März) sowie die Auswärtsbegegnung bei TSV Prolactal Hartberg (22. März), die nicht wie geplant stattfinden können. "Sämtliche Tickets für das ausgesetzte Rapid-Heimspiel behalten ihre Gültigkeit", schreibt Österreichs Serienmeister in einer Aussendung.

„Aufgrund der behördlichen Vorgaben ist diese Entscheidung die derzeit wohl sinnvollste Maßnahme. Geisterspiele sind weder aus sportlicher noch aus wirtschaftlicher Sicht eine gute Lösung. Deshalb hoffen wir, dass sich in ein paar Wochen die Möglichkeit ergibt, diese beiden Matches unter gewohnten Bedingungen, also mit entsprechender Fanunterstützung, nachzutragen", meint Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg.

Sportdirektor Christoph Freund erklärt: „Für die Mannschaft und das Trainerteam ergibt sich eine Situation, die es in dieser Form noch nie gab. In einer eigentlich sehr intensiven Phase der Meisterschaft gilt es jetzt, etwas andere Trainingsschwerpunkte zu setzen, ehe es in die entscheidenden Runden geht.“

Öffentliche Termine abgesagt

Etwaige öffentliche Termine von Spielern und Betreuern des FC Red Bull Salzburg wird es in den kommenden Wochen nicht geben. "Um der Empfehlung der zuständigen Stellen hinsichtlich einer Einschränkung der sozialen Kontakte Folge zu leisten, werden auch alle öffentlichen Termine von Spielern und Betreuern (PR-Aktionen, Autogrammstunden, Schultermine etc.) für die nächsten Wochen ausgesetzt." Davon betroffen sind auch Medientermine wie Interviews, Pressekonferenzen etc.).

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media