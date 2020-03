„Es ist das Spiel des Jahrhunderts“, hatte LASK-Coach Valerien Ismael bei der gestrigen Pressekonferenz vor dem heutigen Europa-League-Kracher gegen Manchester United gemeint. Die große Vorfreude auf das Achtelfinal-Hinspiel gegen den englischen Rekordmeister wurde am Dienstagvormittag jedoch jäh getrübt, als die Bundesregierung bekannt gegeben hatte, Großveranstaltungen bis Anfang April zu untersagen, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus so gut es geht zu verhindern. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

LASK-Präsident: „Wir sind aus allen Wolken gefallen“

Heißt: Das vielzitierte Jahrhundert-Spiel des LASK wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Der Schock im Lager der Linzer war enorm groß: „Wir sind aus allen Wolken gefallen“, schilderte LASK-Präsident Siegmund Gruber, der den dadurch entstehenden wirtschaftlichen Schaden auf rund eine Million Euro schätzt. Kapitän Gernot Trauner sprach von einer „mittleren Katastrophe“.

Freilich trauert auch Trainer Valerien Ismael einem Spiel vor vollem Haus nach. „Es ist eine komische Vorbereitung auf das Spiel. Natürlich ist das auch ein Thema in der Mannschaft, aber der Fokus ist auf das Spiel und den Gegner gerichtet“, stellt der Franzose klar.

Valerien Ismael über ManUnited: "Eine Weltklasse-Mannschaft"

Die Red Devils sind in der Premier League seit fünf Spielen ungeschlagen, konnten am vergangenen Sonntag das Derby gegen Manchester City mit 2:0 gewinnen. „Manchester United ist natürlich eine Weltklasse-Mannschaft, die auf jeder Position drei, vier Leute hat“, lobt Ismael den 20-fachen englischen Meister in den höchsten Tönen. Verteidiger Christian Ramsebner betonte, dass man gegen Manchester United sehen wird, „wie gut die Prinzipien gegen die absolute Weltspitze funktionieren“. Die Vorfreude auf die Partie sei jedenfalls riesengroß.

Personell muss der LASK auf Marvin Potzmann und Thomas Goiginger (beide Kreuzbandriss) verzichten. Bitter wiegen auch die Gelbsperren von Petar Filipovic und Philipp Wiesinger. Es gibt aber auch eine positive Nachricht: Der zuletzt angeschlagene Husein Balic steht wieder zur Verfügung.

Manchester United ohne Pogba und Martial

Auch bei der Pressekonferenz von Manchester United waren die getroffenen Maßnahmen bezüglich des Coronavirus’ das bestimmende Thema. ManUnited-Coach Ole Gunnar Solskjaer sprach von schwierigen Bedingungen und Umständen. Seine Spieler seien allerdings komplett fokussiert.

Man habe sich auch ganz normal auf die Partie vorbereitet, erklärte der Norweger. "Die Spieler kennen das Gefühl, weil wir auch ohne Zuschauer Testspiele absolvieren bzw. trainieren", fügte der Coach der Red Devils hinzu.

Zwei Top-Stars von Manchester United werden heute auf der Linzer Gugl jedenfalls nicht auflaufen: Paul Pogba und Anthony Martial. Ersterer Franzose hat noch mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen. Zweiterer zog sich gegen Manchester City eine Schnittwunder zu. Personelle Probleme haben die Engländer dadurch aber keine: "Wir haben immer 24 oder 25 Spieler, die um die Startplätze kämpfen", so Solskjaer.

So spielen die beiden Teams

LASK: A. Schlager - Ranftl, Trauner, Ramsebner - Reiter, Holland, Michorl, Renner - Tetteh, Joao Klauss, Frieser

Manchester United: Romero - Williams, Maguire, Bailly, Shaw - McTominay, Fred - Mata, Bruno Fernandes, James - Ighalo

Schiedsrichter der Begegnung

Artur Dias (Portugal)

Der Weg ins Achtelfinale

LASK

Gruppenphase 1. Spieltag: LASK - Rosenborg 1:0

Gruppenphase 2. Spieltag: S. Lissabon - LASK 2:1

Gruppenphase 3. Spieltag: PSV Eindhoven - LASK 0:0

Gruppenphase 4. Spieltag: LASK - PSV Eindhoven 4:1

Gruppenphase 5. Spieltag: Rosenborg - LASK 1:2

Gruppenphase 6. Spieltag: LASK - S. Lissabon 3:0

Sechzehntelfinale, Hinspiel: AZ Alkmaar - LASK 1:1

Sechzehntelfinale, Rückspiel: LASK - AZ Alkmaar 2:0

Manchester United

Gruppenphase 1. Spieltag: Manchester United - FK Astana 1:0

Gruppenphase 2. Spieltag: AZ Alkmaar - Manchester United 0:0

Gruppenphase 3. Spieltag: Partizan Belgrad - Manchester United 0:1

Gruppenphase 4. Spieltag: Manchester United - Partizan Belgrad 3:0

Gruppenphase 5. Spieltag: FK Astana - Manchester United 2:1

Gruppenphase 6. Spieltag: Manchester United - AZ Alkmaar 4:0

Sechzehntelfinale, Hinspiel: Club Brügge - Manchester United 1:1

Sechzehntelfinale, Rückspiel: Manchester United - Club Brügge 5:0

LASK gegen Manchester United im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

LASK gegen Manchester United LIVE auf DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt das Europa-League-Hinspiel zwischen LASK und Manchester United LIVE. Kurz vor dem Anpfiff um 18:55 Uhr melden sich Kommentator Uwe Morawe und Experte Oliver Lederer.

Champions League und Europa League live auf >>>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!<<<

Wo kann ich LASK gegen Manchester United live im TV verfolgen?

Puls 4 überträgt das Kracher-Hinspiel des LASK gegen Manchester United live. Der Privatsender beginnt um 17:55 Uhr mit der Übertragung aus dem Linzer Stadion.

Phillip Hajszan moderiert gemeinsam mit Experte Johnny Ertl die Sendung. Als Kommentator fungiert Florian Knöchl. Die Interviews führt Mario Hochgerner.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media, Grafik: Ligaportal