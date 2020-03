Das Coronavirus sorgt auch in Österreichs Sport für zahlreiche Änderungen in der täglichen Arbeit: Wie der SCR Altach am Freitagnachmittag bekannt gibt, ist die Profimannschaft des SCR Altach für die nächsten zehn Tage vom Trainingsbetrieb freigestellt. "Von den Vereinsverantwortlichen ist die Entscheidung getroffen worden, kein Risiko einzugehen und den Spielern Heim-Trainingspläne zu ermöglichen", heißt es in einer Aussendung der Vorarlberger.

"Wollen Beitrag leisten, das Coronavirus bestmöglich einzudämmen"

Christian Möckel, Sportdirektor des SCR Altach, erklärt diese Maßnahme wie folgt: „Wir wollen zum einen unseren Beitrag leisten, das Corona Virus bestmöglich einzudämmen, zum anderen aber auch das Risiko gering halten, dass unsere Mannschaft und Mitarbeiter erkranken. Selbstverständlich bekommen die Spieler Trainingspläne mit, so dass nach der hoffentlich baldigen Beruhigung der Situation wieder alle top fit am Platz stehen werden.“

Auch Sturm-Profis trainieren vorerst nicht mehr

"Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um COVID19, ist der Trainingsbetrieb beim SK Puntigamer Sturm Graz seit gestern eingestellt. Das betrifft die Teams der Kampfmannschaft und Amateure bis zumindest einschließlich Mittwoch. Bis dorthin werden auf jeden Fall die Konferenzen der UEFA und Bundesliga abgewartet, die Situation laufend beobachtet und die behördlichen Vorgaben genau eingehalten", schreibt der SK Sturm in einer Aussendung.

von Ligaportal, Foto: Cashpoint SCR Altach