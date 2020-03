Frenkie Schinkels hat mal wieder einen rausgehaut: Der ehemalige Profikicker veröffentlichte auf Facebook ein emotionales Video, in dem er sich zur aktuellen Coronavirus-Krise äußert. „Jetzt gebe ich Alarm. Irgendein Scheiß, irgendeine Missgeburt namens Corona überfällt uns in Österreich. Jetzt wird es ernst. Dieser Virus greift uns an“, schimpft der gebürtige Niederländer.

„Virus, schleich dich heim"

Dieser Virus greife die „Vatis, Muttis, Omis und Opas an. Dieser Virus will diese älteren Leute töten“, fährt der 57-Jährige in seinem Wut-Video fort. Die Bevölkerung müsse nun „zusammenhalten und zeigen, wie stark sie ist“, lautet der Appell von Schinkels. „Virus, schleich dich heim, wo du herkommen bist. Lass das schöne Österreich in Ruhe. Es ist das schönste Land in Europa“, meint er abschließend.

Das legendäre Wut-Video von Frenkie Schinkels

von Ligaportal, Foto: Rene Malik/Ligaportal