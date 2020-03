Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt.

Trainings gestoppt - Bundesliga-Kicker halten sich in den eigenen vier Wänden fit

Heißt: Die Bundesliga-Kicker müssen sich zurzeit mit individuellen Trainingsprogrammen fit halten, um auf Betriebstemperatur zu bleiben. Noch weiß aber niemand, wann die europäischen Ligen wieder den Betrieb aufnehmen können.

+++Live-Blog: Das machen die Bundesliga-Kicker während der Corona-Pause+++

Ligaportal wird in der fußballfreien Zeit die sozialen Kanäle der Bundesliga-Kicker durchforsten, um euch stets auf dem Laufenden zu halten, wie die Fußballer mit dieser außergewöhnlichen Situation umgehen.

Jürgen Heil holt sich Ernährungstipps vom "Joker"

Sonntag, 15. März, 19:30 Uhr: Jürgen Heil vom TSV Hartberg dürfte sich abseits des Fußballs mit Tennis auseinandersetzen und genießt die freie Zeit in der Badewanne mit dem Buch von Tennis-Star Novak Djokovic.

Rapid-Goalie Tobias Knoflach vertreibt sich die Zeit u.a. mit Uno

Sonntag, 15. März, 17:15 Uhr: Rapid-Keeper Tobias Knoflach nutzt die fußballfreie Pause, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Freilich darf da eine Runde "Uno" nicht fehlen.

Außerdem zeigt sich der 26-Jährige - wie viele seiner Kollegen - mit dem Hashtag #derfussballbleibtzuhause. Eine Aktion, mit der die heimischen Fußballer vorangehen und ein Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung schaffen wollen, den drastischen, aber nachvollziehbaren Maßnahmen der Regierung Folge zu leisten.

Weitere Kicker zeigen Hashtag #derfussballbleibtzuhause

Thomas Murg

Thorsten Schick

Stefan Schwab

Marvin Potzmann nach Kreuzband-OP wieder daheim

Sonntag, 15. März, 16:08 Uhr: LASK-Kicker Marvin Potzmann, der sich in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs im Heimspiel gegen Hartberg einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und bereits operiert wurde, entspannt zu Hause mit einem Buch.

Philipp Schmiedl gönnt sich eine DKT-Session

Sonntag, 15. März, 15:32 Uhr: Altach-Verteidiger Philipp Schmiedl vertreibt sich die Zeit mit einer Runde DKT. Na dann: "Game on and let the money work".

Andre Ramalho: Wenn der Hund zur Hantel wird

Sonntag, 15. März, 15 Uhr: Red-Bull-Salzburg-Verteidiger Andre Ramalho hält sich zurzeit auf der eigenen Terrasse fit. Der 28-jährige Brasilianer schnappt sich dabei kurzerhand seinen 36 Kilogramm schweren Hund und macht Kniebeugen. "3x5 ohne bellen", freut sich der stolze Hundebesitzer.

von Ligaportal