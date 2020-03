Es ist wieder Zeit für unsere Rubrik „Ligaportal Inside“: Heute mit Dario Tadic vom TSV Hartberg. Der 29-Jährige spielt seit mittlerweile mehr als viereinhalb Jahren für den Klub aus der Oststeiermark und ist von dort eigentlich nicht mehr wegzudenken. Man ist schon fast geneigt zu sagen: „Was wäre der TSV Hartberg ohne Dario Tadic?“. Der Mittelstürmer ist auch in dieser Spielzeit, die aktuell aufgrund des Coronavirus bis zumindest Anfang Mai unterbrochen ist, der mit Abstand erfolgreichste Torschütze des TSV (11 Treffer).

Dario Tadic startete seine fußballerische Karriere in der Jugend des SC Pinkafeld, ehe er vom Nachwuchszentrum Burgenland in die Akademie der Wiener Austria wechselte. Am 25. Mai 2007 debütierte der Stürmer für die Austria Amateure. Damals war er gerade einmal zarte 17 Jahre alt. Nach einem Kreuzbandriss im Jahr 2009 musste Tadic bis Jänner 2010 pausieren, ehe er im Oktober 2010 sein Debüt für die Kampfmannschaft der Veilchen feierte.

Nach 37 Pflichtspielen (acht Tore) wechselte er im Sommer 2012 zum SC Wiener Neustadt, ehe im Jänner 2014 der Transfer zu Austria Lustenau folgte. In Lustenau traf der Stürmer 14 Mal in 53 Pflichtpartien. Im Sommer 2015 schloss sich der nunmehr 29-Jährige dem damaligen Regionalligisten TSV Hartberg an, mit dem er den Durchmarsch in die Tipico Bundesliga schaffte. Bis dato erzielte Tadic für den TSV 45 Treffer in 96 Pflichtspielen.

Der Wordrap mit Dario Tadic

von Ligaportal