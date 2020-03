Nach dem SK Sturm Graz gibt am heutigen Donnerstag auch der zweite Bundesliga-Klub aus der Steiermarkt bekannt, dass die Mitarbeiter ab sofort in Kurzarbeit sind. So verlautbart der TSV Hartberg, dass alle Mitarbeiter sowie Spieler (außer Sandro Gotal und Daniel Geißler), Betreuer und Trainer dem von der Geschäftsführung sowie der Finanzabteilung des TSV Prolactal Hartberg ausgearbeiteten Corona-Kurzarbeits-Modell zugestimmt haben.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr meint dazu: „Es waren intensive Tage, aber wir haben jedem Mitarbeiter, Spieler und Betreuer die aktuelle Situation sowie das Kurzarbeits-Modell erläutert und alle gebeten in dieser schwierigen Phase den Verein – durch Zustimmung zur Kurzarbeit – zu unterstützen. In dieser Krisenzeit ist dieses Modell ein wesentlicher Faktor im Kampf um das finanzielle Überleben. In diesem Sinne auch ein großes Danke an die Bundesregierung und allen Beteiligten für das Einbringen des Modells. Diese freiwillige Zustimmung kann man nicht hoch genug einschätzen und ist ein Zeichen von Zusammenhalt und Solidarität. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller