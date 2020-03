Die rasante Ausbreitung des Coronavirus vor allem im europäischen Raum sorgt aktuell für große Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Corona-Pandemie wirkt sich freilich auch stark auf den Fußballsport aus. Der ÖFB und die Landesverbände hatten vor knapp drei Wochen beschlossen, den gesamten Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen. Noch weiß keiner, ab wann in Österreich wieder Fußball gespielt werden kann.

Bericht: Unterhaus-Fußball erst wieder ab März 2021?

In den jüngsten Tagen tauchten immer wieder Berichte auf, in denen davon die Rede ist, dass der ÖFB einen „Geheimplan“ für den Amateurfußball ausgearbeitet hätte, wonach es im Jahr 2020 überhaupt keine Fußballspiele mehr geben solle. Demnach sollen die Meisterschaften im Amateurfußball erst wieder im Frühjahr 2021 fortgeführt werden. Dabei soll jener Tabellenstand zur Anwendung kommen, der zum Zeitpunkt des Abbruchs aktuell war.

ÖFB: „Es gibt keinen derartigen Geheimplan"

Ligaportal fragte beim ÖFB nach, ob man diese Variante tatsächlich in Betracht ziehen würde. Die Antwort ist eindeutig: „Es gibt keinen derartigen „Geheimplan“. Das Ziel ist, die Ligen auf sportlichem Weg zu beenden“, stellt ÖFB-Pressesprecherin Iris Stöckelmayr klar. Zwar prüfe der ÖFB aufgrund der derzeitigen Lage mehrere Varianten, doch „diese würde ja bedeuten, dass Sportausübung erst wieder in einem Jahr möglich wäre“, fährt Stöckelmayr fort. „Wir hoffen alle, dass die Eindämmung des Virus bestmöglich gelingt und in absehbarer Zeit das öffentliche Leben und der Sport stufenweise wieder stattfinden können“, meint die Pressesprecherin des ÖFB abschließend.

Fans des Unterhaus-Fußballs müssen sich derzeit also keine großartigen Sorgen machen, dass sie ein ganzes Jahr auf Fußball verzichten müssen. In der derzeitigen Situation wäre es auch äußerst unseriös, die Entscheidung zu treffen, erst im März 2021 wieder mit dem Unterhaus-Fußball durchzustarten. Zurzeit kann nämlich niemand wirklich seriös abschätzen, wie sich die Lage in den kommenden drei bis vier Monaten entwickeln wird.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media