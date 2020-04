Mit der Dokumentation "JEDER.MANN - Des is Soizburg" gewährte der FC Red Bull Salzburg bereits exklusive und außergewöhnliche Einblicke hinter die Kulissen des Vereins. Seit Mitte Februar veröffentlicht Österreichs Serienmeister jeden zweiten Dienstag eine Episode der neuen Podcast-Reihe "Einstellungssache", um jene Fragen zu stellen, die in gewöhnlichen Fußball-Interviews niemals gestellt werden.

Sicherheitschef von RB Salzburg schildert Wind-Chaos vor Frankfurt-Spiel

In der neusten Episode kommt ein Mann von Red Bull Salzburg zu Wort, der sonst nicht im Rampenlicht steht und eher im Hintergrund arbeitet: Martin Hohenwarter. Der 40-Jährige ist seit 20 Jahren beim Klub und aktuell der Hauptverantwortliche für Infrastruktur und Sicherheit. Der gebürtige Salzburger berichtet in der fünften Folge des Podcasts über seine Tätigkeit und schildert die außergewöhnlichen Vorbereitungen rund um das verschobene Hinspiel in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt. Damals hatte ein heftiger Sturm für eine Absage der Kracher-Partie geführt.

„Es hat bereits am Vortag eine Wind-Info gegeben. Es war im Gespräch, dass wir die Choreographie kleiner machen“, schildert Hohenwarter die noch recht harmlose Situation am Vortag des Spiels. Am nächsten Vormittag stellte sich die Situation jedoch wesentlich dramatischer dar: „Nach dem Meeting am nächsten Tag hat sich Situation enorm verschärft. Es gab eine violette Windwarnung - die höchste dieser Stufe. Violett hatte ich in 20 Jahren noch nie“, beschrieb der 40-Jährige die dramatische Situation. Man habe dann unisono beschlossen, dass man an diesem Abend kein Fußballspiel durchführen könne. „Die Entscheidung war schnell herbeigeführt.“

Die Vorbereitungen auf dieses Spiel waren jedoch auch in anderer Hinsicht besonders, reisen die Fans von Eintracht Frankfurt doch zumeist in großen Massen zu Auswärtsspielen. „Man kennt Eintracht Frankfurt, wie die Fans in der Vergangenheit aufgetreten sind - durchaus positiv, aber in einer enormen Masse. Das hat die Vorbereitungen beeinflusst. Es war schon im Vorfeld eine komplette Ausnahmesituation“, fährt Martin Hohenwarter fort.

Hier könnt ihr den gesamten Podcast mit Martin Hohenwarter hören

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media