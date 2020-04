Der ÖFB hat heute im Rahmen einer Sitzung mehrere Beschlüsse gefasst, wie es mit dem Fußball in Zeiten der Corona-Pandemie weitergeht. Während sämtliche Fußball-Ligen Österreichs von der Regionalliga (inklusive) abwärts abgebrochen werden, sollen die Tipico Bundesliga sowie die 2. Liga fortgesetzt und das Finale des ÖFB-Cups ausgetragen werden.

Bundesliga, 2. Liga und Cup sollen zu Ende gespielt werden

"Die Österreichische Fußball-Bundesliga wird ermächtigt, die Tipico Bundesliga und die HPYBET 2. Liga unter Einhaltung der behördlichen Auflagen – gegebenenfalls ohne Zuschauer - fortzuführen", heißt es in einer Aussendung des ÖFB.

Weiters steht in der Mitteilung, dass das UNIQA ÖFB Cup Finale "unter den gleichen Rahmenbedingungen und sofern möglich als erstes Pflichtspiel ausgetragen werden" soll. Ein neuer Termin wird entsprechend abgestimmt.

Bei Abbruch: Kein Meister, kein(e) Aufsteiger, kein(e) Absteiger

Sollten die beiden höchsten Ligen doch nicht zu Ende geführt werden können, gilt hier jene Regelung, die auch für die Amateurligen festgelegt wurden. Heißt: Im Falle des Abbruchs gibt es keinen Meister, sowie keinen Aufsteiger und keinen Absteiger. "Die Nennung der ÖFB-Vertreter für die europäischen Klub-Bewerbe hängt von einer ordnungsgemäßen Durchführung der Meisterschaft und des Cup-Bewerbs ab. Sollte dies nicht möglich sein, wird das ÖFB-Präsidium unter Anwendung der diesbezüglich im Gutachten festgelegten Grundsätze entsprechende Beschlüsse fassen", heißt es zur der heiklen Thematik um die Europacup-Startplätze.

ÖFB-Präsident Windtner: "Schwere, aber alternativlose Entscheidung"

„Es war eine sehr schwere Entscheidung, alle Bewerbe im Landesverbands-Bereich abzubrechen, aber angesichts der derzeitigen Lage letztendlich eine alternativlose. Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler und die weitere erfolgreiche Eindämmung des Virus haben oberste Priorität. Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der obersten Spielklasse ist hingegen ein Lichtblick und ein erster wichtiger Schritt in Richtung Normalität, die sich die Fußball-Fans herbeisehnen“, wird ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner in der Aussendung des ÖFB zitiert.

