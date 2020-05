Es sind schwierige und herausfordernde Zeiten, in denen sich die österreichische Fußball-Bundesliga aktuell befindet. Nach dem überraschend negativen Feedback des Gesundheitsministeriums zum entworfenen Konzept, ist eine Fortsetzung der Saison in weite Ferne gerückt.

Mehrheit der Bundesliga-Klubs droht Zahlungsunfähigkeit

So fordert das Gesundheitsministerium, dass im Falle eines positiven Corona-Tests die gesamte Mannschaft für 14 Tage in Isolation muss. Mit derartigen Rahmenbedingungen wäre eine Fortsetzung der Bundesliga wohl nicht durchzuführen. Warum die Mehrzahl der Bundesligisten eine Wiederaufnahme der Bundesliga befürwortet, hat mit der schwer angespannten Finanzsituation zu tun.

Zuletzt brachte eine Berechnung alarmierende Fakten ans Tageslicht: Sollten bis Ende Dezember 2020 nur Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit möglich sein und die Klubs damit auf sämtliche Zuschauereinnahmen, TV-Gelder und Sponsorenzahlungen verzichten müssen, wären im September 2020 nur mehr drei Bundesligisten liquid (zahlungsfähig). Dabei handelt es sich um Red Bull Salzburg, LASK und Sturm Graz.

Lizenzkriterien sollen gelockert und Zwangsabstiege verhindert werden

Heißt: Die anderen Klubs müssten Insolvenz anmelden und würden damit einhergehend die Lizenz entzogen bekommen. Damit verbunden wäre auch ein Zwangsabstieg in die Regionalliga. Dazu wird es in Zeiten der Corona-Krise mit ziemlicher Sicherheit allerdings nicht kommen. Wie der Kurier berichtet, soll nämlich bei der Hauptversammlung am Donnerstag (7. Mai) darüber abgestimmt werden, ob die Lizenzbestimmungen gelockert werden.

Damit würden jene Klubs, die aufgrund fehlender Einnahmen insolvent gehen, nicht aus der Bundesliga zwangsabsteigen. Die nötige Mehrheit bei dieser Abstimmung dürfte aufgrund der finanziellen Notlage gesichert sein. Einigen müsse man sich allerdings noch, wie viele Minuspunkte ein Insolvenzantrag für die neue Saison mit sich bringen würde. In Deutschland etwa hat man die Bestrafung von neun Minuspunkten auf drei herabgesetzt.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller