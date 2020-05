In der kommenden Woche wird eine Entscheidung fallen, ob die Tipico Bundesliga fortgesetzt werden kann oder nicht. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hatte zuletzt betont, dass er auf eine „gute Lösung“ hoffe. Da es jedoch in Deutschland von Kanzlerin Merkel grünes Licht für eine Fortsetzung der 1. und 2. Bundesliga gab, stehen die Chancen nun auch in Österreich wieder besser.

Verhandlungen zwischen Sky und ORF kurz vor dem Abschluss?

Sollte es zu einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Tipico Bundesliga kommen, würden ausgewählte Spiele wohl auch im ORF zu sehen sein. Demnach berichtet der Kurier, dass sich Sky dazu entschlossen habe, einen Teil der TV-Exklusivrechte weiterzuverkaufen.

Die Verhandlungen zwischen Sky und ORF sollen sich „auf der Zielgeraden“ befinden. Dem Bericht zufolge soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Paket von zehn Livespielen erwerben - also ein Spiel pro Runde, welches der ORF selbst auswählen darf.

Puls 4 und Servus TV dürften sich Kurier-Informationen zufolge ebenso um eine Übertragung der Spiele bemüht haben. Die beiden Privatsender sollen jedoch leer ausgegangen sein. Diese „Ausnahmeregelung“ könnte jedoch nur für die restlichen Spiele dieser Saison gelten, besitzt Sky doch einen TV-Vertrag für die Tipico Bundesliga bis 2022. Zudem habe der Sender eine Option, die Exklusivrechte um weitere vier Jahre zu verlängern.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie