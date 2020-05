Auf diese Meldung haben die Fußball-Fans in Österreich seit Wochen gewartet: So hat die österreichische Politik vor wenigen Augenblicken im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell verkündet, dass die Tipico Bundesliga fortgesetzt werden darf. Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Sportminister Werner Kogler stimmten einer Fortführung der Meisterschaft zu.

Bundesliga ist nun "der Pilot" für den gesamten Mannschaftssport

Gesundheitsminister Rudolf Anschober betonte, dass die Bundesliga nun der "Pilot" für den gesamten Mannschaftssport in Österreich sei. Im Sport werde man zwei große Bereiche festschreiben, erklärte Anschober. "Wir werden in der Verordnung ab morgen das Betreten von Sportstätten wieder erlauben“, bekräftigt der Gesundheitsminister. Das gilt für den Freiluftsport, sofern man zwei Meter Abstand hält.

In der Tipico Bundesliga sind noch zehn Runden in der Meister- und Qualifikationsgruppe sowie drei Partien im Europa-League-Playoff ausständig. Genaue Details folgen in Kürze von Liga-Vorstand Ebenbauer und ÖFB-Präsident Windtner.

ÖFB-Präsident Leo Windtner spricht von einem "Ergebnis, das sich sehen lassen kann." Die Bundesliga sei das Flaggschiff für den Sport. Es solle ein Signal gesetzt werden, fährt Windtner fort. "Wir wollen keine Zäsur im Fußball, das später als Corona-Loch in die Geschichte eingehen wird", betont der ÖFB-Präsident die Wichtigkeit der Erlaubnis für die Fortführung der Bundesliga.

Liga-Vorstand Christian Ebenbauer zeigte sich erleichtert, dass der zuletzt geäußerte Knackpunkt, wonach im Falle einer Infektion eine gesamte Mannschaft in Quarantäne gehen müsste, nun nicht mehr gilt. Ein Präventionskonzept sieht nun vor, dass eine sogenannte Personengruppe - also alle Spieler am Feld - getestet werden. Auch vor jedem Spiel sollen die Beteiligten einem PCR-Test unterzogen werden.

Sollte es einen positiven Corona-Test in der Mannschaft geben, muss der betroffene Akteur in Quarantäne. Für den Rest der Mannschaft gilt: Sämtliche Spieler müssen getestet werden. In Folge dürfen nur jene Akteure den Trainingsplatz betreten, die einen negativen Testbefund vorweisen.

Ein genauer Zeitplan für die Tipico Bundesliga steht noch nicht fest, soll aber in den nächsten Tagen ausgearbeitet werden. Da die Klubs ab dem 15. Mai das Mannschaftstraining wieder aufnehmen können und wohl mindestens zwei Wochen Vorbereitungszeit benötigt wird, könnte das Cup-Finale zwischen RB Salzburg und Austria Lustenau bereits am Pfingstwochenende stattfinden. Bestätigt ist dies jedoch noch nicht.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media