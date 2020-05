Mit einem Vorsprung von drei Punkten auf Red Bull Salzburg wird Tabellenführer LASK nach der Corona-Pause in den Finaldurchgang der Tipico Bundesliga starten. Nachdem bereits diesen Freitag mit dem Mannschaftstraining begonnen werden kann und mindestens zwei Wochen Vorbereitungszeit benötigt werden, kann die Bundesliga Anfang Juni wieder starten. Auch in Pasching fiebert man dem Restart bereits entgegen.

LASK steht nun "voll hinter der Haltung der Bundesliga"

Dabei standen LASK-Präsident Siegmund Gruber und sein Vize Jürgen Werner einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs stets kritisch gegenüber. Am Dienstag betonte Jürgen Werner in einer Pressekonferenz im Rahmen eines LASK-Trainings, dass man nun voll hinter der Haltung der Bundesliga stehe: „Ich gebe zu, dass wir Bedenken geäußert hatten. Die sind jetzt weggefallen“, verlautete der Vizepräsident der Linzer. Nun sei man froh, dass alle Weichen für einen Neustart gestellt seien.

Trainer Valerien Ismael zeigte sich erleichtert, dass nun endlich eine Entscheidung auf dem Tisch liegt. Es sei eine mühsame Ungewissheit für seine Spieler gewesen, ließ der Franzose durchblicken. „Alle Spieler brennen darauf“ wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, bekräftigte Ismael, der auch versprach, dass man sich extrem vorbereiten werde. Wie es um den Fitnesszustand der Mannschaft bestellt ist, kann der Trainer der Linzer Athletiker nicht genau sagen: „Es ist viel Ungewissheit dabei. Wenn dann nur englische Wochen kommen, wird das schon heftig“, ist sich Ismael sicher.

Trainer Valerien Ismael befürchtet mehr Verletzungen

Zudem äußerte der 44-Jährige Bedenken, was eine erhöhte Verletzungsgefahr betrifft. „Es wird noch viel passieren, alles andere als mehr Verletzungen würde mich wundern“, ließ der LASK-Coach aufhorchen. Umso hilfreicher wird die von der FIFA geschaffene Option sein, in Zeiten der Corona-Krise fünf anstatt wie bisher drei Spielerwechsel pro Partie vornehmen zu können. Valerien Ismael begrüßt diese neue Möglichkeit. Dies gebe taktische Möglichkeiten und es sei auch gut, die Mannschaft dadurch bei Laune zu halten.

LASK geht nächste Woche ins Trainingslager

In der kommenden Woche werden sich die Linzer Athletiker in ein Trainingslager begeben. Das kündigte Jürgen Werner heute ebenfalls an. Wo der Tabellenführer in der kommenden Woche seine Zelte aufschlagen wird, steht allerdings noch nicht fest. Während für die Spieler so langsam aber sicher wieder ein normaler Alltag einkehrt, werden die Mitarbeiter des LASK, die während der Corona-Krise beim Roten Kreuz ausgeholfen haben, weiterhin zweimal pro Woche ehrenamtlich aushelfen.

Von Ligaportal, Fotos: Harald Dostal/fodo.media