Auch die österreichische Fußball-Legende Toni Polster zeigt sich über die von Ligaportal.at ins Leben gerufene Hilfsaktion für österreichische Vereine begeistert. "Eine großartige Hilfsaktion, die ich sehr lässig finde und gerne auch persönlich unterstütze", sagt der Rekordtorschütze des österreichischen Nationalteams in einem Facebook-Video.

"Gemeinsam schaffen wir es, den Vereinen in ganz Österreich unter die Arme zu greifen"

"In der heutigen Zeit zählt jeder einzelne Euro", gibt der gebürtige Wiener zu Bedenken. Toni Polster ruft die Fußball-Fans dazu auf, sich einen Papp-Fan zu erstellen, um einen wertvollen Beitrag für die krisengebeutelten Vereine zu leisten: "Also bitte helft mit und unterstützt euren Verein. Gemeinsam schaffen wir es, den Vereinen in ganz Österreich unter die Arme zu greifen."

Video: Toni Polster unterstützt die Hilfsaktion von Ligaportal

So kann man sich einen Papp-Fan erstellen und seinem Lieblingsverein helfen

Ob Fußball, Basketball, Eishockey, Handball oder auch im Kulturbereich: Das Ligaportal gibt Fans bis Ende Juni die Möglichkeit, ihren Lieblingsverein oder ihre Kult-Spielstätte zu unterstützen und sich in die Herzen der Vereinsprotagonisten zu spielen – mit Papp-Figuren.

Mit wenigen Klicks im eigens geschaffenen Konfigurator und für einen Beitrag von 30 Euro kann jeder Anhänger unter www.ligaportal.at/fan Doppelgänger aus Hartschaum von sich anfertigen lassen, die Ligaportal an den jeweiligen Herzensklub schickt. Echte Hingucker also – nicht nur bei Geisterspielen. Sie bedeuten auch Motivation für Spieler beim Training. Und gleichzeitig ist die Aktion eine Hilfe für die Vereine: Denn 12 Euro pro Bestellung verbleiben beim jeweiligen Klub als Spende. Eine Idee, die übrigens auch für Theater oder Festspielhäuser eine gute Möglichkeit ist, leere Ränge und Kassen zumindest wieder etwas zu füllen.

„Die Papp-Fans sind ein optischer Aufputz der seit März verwaisten Tribünen im Land. Gemeinsam mit unseren starken Partnern, insbesondere IMMOunited, möchten wir für die Vereine zudem eine Möglichkeit schaffen, ihre finanzielle Lage aufzubessern. In einer Situation wie dieser hilft jeder einzelne Euro“, so Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer des Ligaportals, das mehrheitlich der Styria Media Group gehört und sich als „Partner der Vereine“ sieht. Für das Projekt möchte Arnitz eine möglichst große Aufmerksamkeit erzeugen: „Für uns steht im Vordergrund, einen kleinen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten.“

Jetzt Papp-Fan bestellen: www.ligaportal.at/fan

von Ligaportal