Positive Nachrichten für das Fußball-Unterhaus in Österreich. Wie der Kärntner Fußballverband am Samstag mitteilt, sollen ab dem 1. August 2020 alle Meisterschaftsbewerbe der Frauen, Männer und des Nachwuchses in Kärnten und Osttirol gestartet werden. "Der KFV geht davon aus, dass ZuschauerInnen, wie es in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen geplant ist, möglich sein werden", heißt es in einer Aussendung des KFV.

Klarheit und Planungsperspektive aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht

"Der eingeschränkte Trainingsbetrieb ab 15. Mai ist ein erster wichtiger Schritt für den Amateur- und Nachwuchsfußball. Aber alle Akteure im Kärntner- und Osttiroler Fußballgeschehen brauchen jetzt aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht eine Klarheit und Planungsperspektive", berichtet KFV-Präsident Mag. Klaus Mitterdorfer.

Dieser Terminplan für die Meisterschaften wird, vorbehaltlich einer positiven COVID-Fallzahlentwicklung sowie unter Einhaltung behördlicher Vorgaben, vorbereitet. Dieser Terminplan soll auch die Möglichkeit einer zeitlich flexiblen Gestaltung vorsehen.

"Unabhängig davon bemüht sich der Kärntner Fußballverband intensiv, unter Beachtung aller gesundheitlichen Notwendigkeiten, weitere Lockerungen in der Trainingsgestaltung zu erreichen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media