Vor dem heutigen Restart der Tipico Bundesliga gibt der FC Flyeralarm Admira gleich vier Personalentscheidungen bekannt: So konnten die Niederösterreicher die Verträge mit Sebastian Bauer, Leonardo Lukacevic und Sinan Bakis sowie mit Tormanntrainer Martin Dedek verlängern. Das gibt die Admira am Dienstagvormittag in einer Aussendung bekannt.

Sebastian Bauer, der seit 2018 bei der Admira unter Vertrag steht, unterzeichnet einen neuen Vertrag bis Sommer 2022. Bei Leonardo Lukacevic hat der Bundesligist die Kaufoption gezogen. Das neue Arbeitspapier des 21-Jährigen läuft nun bis 2023. Ebenfalls per Option konnten die Südstädter den Vertrag von Topscorer Sinan Bakis um ein Jahr verlängern.

Des Weiteren bleibt Tormanntrainer Martin Dedek ein weiteres Jahr an die Admira gebunden.

Geschäftsführer Thomas Drabek sagt: „Es freut mich sehr, dass wir in dieser schwierigen Zeit mit den drei Spielern und unserem Tormanntrainer verlängern konnten. Der FC Flyeralarm Admira möchte damit weiter auf Kontinuität setzen. Gleichzeitig ist es auch ein klares Zeichen, dass wir den Weg mit vielen Österreichern noch mehr forcieren und gezielt vorantreiben wollen.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media