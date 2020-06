Der LASK hatte zuletzt vor allem abseits des Platzes mit Turbulenzen zu kämpfen. Die Durchführung von verbotenen Mannschaftstrainings entgegen einer Abmachung innerhalb der Bundesliga war das Thema der jüngsten Wochen. Durch den Abzug von sechs Punkten in der aktuellen Tabelle verloren die Linzer sogar den Platz an der Sonne und liegen nun auf dem zweiten Rang.

"Jetzt erst recht": LASK nimmt Liga-Restart "extrem motiviert" in Angriff

Trainer Valerien Ismael gestand, dass es eine "turbulente Zeit" gewesen sei. Seine Mannschaft gehe "extrem motiviert" ins heutige Heimspiel gegen den TSV Hartberg und habe sich "nicht verändert". Die gravierenden Vorfälle der letzten Wochen möchte der Franzose so gut es geht ausblenden. In einem Trainingslager in Windischgarsten hat die Mannschaft das Motto "Jetzt erst recht" ins Leben gerufen. Die Mannschaft sei "entschlossen".

Valerien Ismael erwartet einen befreit aufspielenden Gegner, der sein Saisonziel bereits erreicht hat. Der LASK-Coach warnt besonders vor der Physis, der Entschlossenheit und dem Umschaltspiel der Hartberger. Dennoch geht der LASK als Favorit in dieses Auftaktspiel nach der Corona-Pause. In der Bundesliga haben die Athletiker noch kein Spiel gegen Hartberg verloren.

Brigitte Annerl, die Präsidentin des TSV Hartberg, hatte nach dem Einzug in die Meistergruppe gegenüber Ligaportal gemeint, dass man nicht zum Punktelieferanten avancieren wolle. Das unterstreicht Trainer Markus Schopp vor dem heutigen Auftakt gegen die Linzer. Man wolle die Mannschaft sein, "die richtig positiv überrascht", so Schopp.

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Ramsebner, Wiesinger, Filipovic – Ranftl, Holland, Michorl, Renner – Frieser, Klauss, Tetteh

Hartberg: Swete - Heil, Huber, Luckeneder, Klem - Dossou, Kainz, Nimaga, Ried - Tadic, Rep

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

Bisherige Saisonduelle

LASK - TSV Hartberg 5:1

TSV Hartberg - LASK 1:2

LASK gegen TSV Hartberg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen TSV Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 17:30 Uhr die Konferenz der zwei Mittwochs-Partien zu sehen.

LASK gegen TSV Hartberg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

