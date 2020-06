Hiobsbotschaft für den SK Rapid Wien: Wie eine MR-Untersuchung am heutigen Donnerstag bestätigt, hat sich Christopher Dibon im gestrigen Liga-Kracher gegen Red Bull Salzburg einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der 29-jährige Routinier wird für den Rest des Jahres ausfallen und in den kommenden Tagen von Klubarzt Dr. Andreas Mondl operiert werden. Das gibt Rapid in einer Aussendung bekannt.

Diagnosen von Sonnleitner und Murg noch ausständig

Ebenfalls vorzeitig verletzt vom Feld mussten Verteidiger Mario Sonnleitner und Thomas Murg (Drei Verletzte in einem Spiel: Riesenpech für Rapid in Salzburg!). Bei den beiden gebürtigen Steirern gibt es noch keine genauen Diagnosen. Rapid gibt jedoch bekannt, dass noch Untersuchungen vorgenommen werden. "Ein frühest mögliches Update folgt dann im Rahmen der Spieltagspressekonferenz am morgigen Freitag", so der SK Rapid abschließend.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie