Drei Tage nach dem fulminanten Auswärtsauftritt beim TSV Hartberg geht es für Red Bull Salzburg erneut in die Steiermark: Diesmal gastieren die Bullen beim angeschlagenen SK Sturm Graz, der zum Auftakt der Meistergruppe zwei Niederlagen kassierte. Genau dieser Fakt macht die Steirer laut Jesse Marsch besonders gefährlich: „Sturm Graz ist gerade deshalb gefährlich, weil sie in den beiden Spielen seit Wiederbeginn noch nicht gepunktet haben.“

Jesse Marsch: "Wollen dort fortsetzen, wo wir aufgehört haben“

Nichtsdestotrotz will der Serienmeister, der seit fünf Pflichtspielen ohne Gegentreffer ist, den dritten Ligasieg im dritten Spiel nach der Corona-Pause einfahren: „Wir haben zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt und wollen gegen Sturm dort fortsetzen, wo wir gegen Hartberg aufgehört haben“ betont der Salzburg-Trainer.

Auch die letzte Runde ist ganz nach den Vorstellungen der Salzburger verlaufen. So konnte etwa der Vorsprung auf den Zweiten WAC auf satte sieben Punkte ausgebaut werden: „Natürlich haben wir registriert, dass der Abstand auf die Verfolger zuletzt größer geworden ist. Aber wir rechnen nicht und schauen auch nicht nach hinten“ stellt der US-Amerikaner klar. Das Ziel der Mozartstädter sei es, „so gut und erfolgreich wie möglich zu spielen und zu punkten. Auch gegen Sturm Graz“, stellt der 46-Jährige klar.

Sturm setzt auf die Außenseiterrolle

Bei Sturm Graz meldete sich vor dem Duell gegen den Liga-Krösus der Sportdirektor zu Wort. Andreas Schicker fordert von seiner Mannschaft eine Reaktion, ansonsten gebe es Konsequenzen, kündigt der Sportchef der Grazer an. Null Punkte aus den ersten zwei Spielen in der Meistergruppe haben die Blackys aktuell zu Buche stehen. Trainer Nestor El Maestro gestand nach dem 0:4-Debakel gegen Rapid, dass man sich in einem Formtief befinde.

Was dem SK Sturm im Duell gegen den Serienmeister zugute kommen könnte, ist die Außenseiterrolle. "Für den Underdog ist so ein Spiel psychologisch einfacher zu spielen als viele andere", betont Nestor El Maestro. Man stehe gefühlt "weniger unter Druck, hat aber die Chance, etwas Großartiges zu leisten", weiß der Sturm-Coach.

So könnten die Teams spielen

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Trummer - Jäger, Ljubic - Hierländer, Kiteishvili, Despodow - Balaj/Röcher

Salzburg: Stankovic - Farkas, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okafor, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai - Hwang, Daka

Schiedsrichter der Begegnung

Harald Lechner

Bisherige Saisonduelle

Salzburg-Sturm 2:0

Sturm-Salzburg 1:1

SK Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SK Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Außerdem ist das Spiel zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg im Free TV auf ORF 1 zu sehen. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

SK Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

