Dass der Fußball sehr schnelllebig sein kann, ist hinlänglich bekannt. Wie rasant es in dieser Sportart tatsächlich zugehen kann, zeigt aktuell das Beispiel LASK. Vor knapp drei Wochen waren die Linzer Athletiker noch mit drei Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg Tabellenführer. Vor dem heutigen direkten Duell in der Red-Bull-Arena liegen die Oberösterreicher nur mehr auf dem vierten Tabellenrang. Der Rückstand auf Tabellenführer Salzburg beträgt bereits elf Zähler.

Valerien Ismael: "Es wird Zeit, dass wir uns belohnen"

Damit ist die Chance auf die erste Meisterschaft nach 1965 in sehr weitere Ferne gerückt. Nun geht es für die Linzer Athletiker um das Erfolgserlebnis nach dem Restart: „Momentan stimmt die Leistung, es wird aber Zeit, dass wir uns belohnen. In Salzburg sind drei Punkte zu vergeben, deswegen werden wir nach Salzburg fahren, um diese Punkte zu erkämpfen“, gibt sich LASK-Coach Valerien Ismael kämpferisch.

Dass die Oberösterreicher in den letzten Runden teils sehr guten Fußball gezeigt haben, jedoch nicht vom Glück verfolgt waren, hat auch der gebürtige Franzose registriert: „Wir haben zuletzt gezeigt, dass wir, was die Spielanlage betrifft, sehr gut drauf sind, wenngleich wir mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind“, betont der LASK-Trainer.

Salzburg weiß um die Gefährlichkeit des LASK

Die Salzburger hingegen befinden sich zurzeit in einer Überform, konnten sämtliche Spiele nach der Corona-Pause gewinnen. Davon möchte sich Jesse Marsch aber nicht blenden lassen und lässt vor dem Schlager am Sonntag Vorsicht walten: „Für uns ist jeder einzelne Punkt, den wir jetzt holen, sehr wichtig. Wir haben jetzt zwar ein Gefühl für den Erfolg, aber wenn wir eine Minute unaufmerksam sind und denken, dass wir schon etwas erreicht haben, dann ist es gefährlich. Deshalb müssen wir super konzentriert bleiben und immer das nächste Match als das wichtigste ansehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg“, betont der US-Amerikaner, dessen Respekt vor dem LASK nach wie vor sehr groß ist: „Wir wissen, dass sie eine gefährliche und gute Mannschaft sind. Jedes Match gegen den LASK war schwierig und hat uns alles abverlangt.“

Auch Zlatko Junuzovic möchte sich vom aktuellen Negativlauf der Linzer Athletiker nicht beirren lassen: „Fakt ist, dass der LASK starke Leistungen abgeliefert hat. Sie haben etwa gegen den WAC einen späten Rückstand aufgeholt, hätten sogar noch das 4:3 machen können. Sie haben Mentalität, und wir wissen, was auf uns zukommt“, stellt der Mittelfeld-Routinier klar.

So könnten die Teams spielen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Ashimeru, Junuzovic, Szoboszlai - Hwang, Daka

LASK: A. Schlager - Filipovic, Trauner, Wiesinger - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser, Joao Klauss, Tetteh

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

Bisherige Saisonduelle

Salzburg-LASK 1:0 (Cup-Halbfinale)

Salzburg-LASK 2:3

LASK-Salzburg 2:2

