Zurzeit ist weiterhin unklar, ab wann wieder Zuschauer in die österreichischen Fußball-Stadien kommen dürfen. Klar hingegen ist, dass die laufende Saison in der Tipico Bundesliga mit Geisterspielen zu Ende gespielt wird. In der 2. Liga hingegen besteht aufgrund der länger dauernden Saison noch Hoffnung. Aktuell arbeiten die Liga-Vertreter intensiv daran, dass Fans bald wieder in die Stadien kommen dürfen.

Saison 2020/21 könnte Mitte September starten

In der kommenden Woche soll es ein weiteres Meeting mit Vertretern des Gesundheitsministeriums geben. „Ich gehe davon aus, dass dann Klarheit herrscht. In dieser Sache zählt jeder Tag“, sagt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer gegenüber der APA.

Ebenbauer hofft, dass es ab August „Grünes Licht“ für Fußballspiele mit Stadion-Publikum geben wird. Sollte es jedoch keine Genehmigung der Politik geben, würde die Bundesliga-Saison 2020/21 vermutlich am Wochenende 11./12./13. September gestartet werden. Dies sei laut Liga-Vorstand Ebenbauer die realistischste Variante.

Dadurch wäre der Rahmenterminplan in der nächsten Saison jedoch extrem dicht gedrängt. Aufgrund der Europameisterschaft, die im Juni des nächsten Jahres beginnen wird, muss in der Bundesliga auch im Jänner gespielt werden: „Wir nehmen es auf uns, in der schlechteren Jahreszeit zu spielen, wenn wir dann vor Fans spielen können. Es wird sicher außergewöhnliche Lösungen geben müssen“, betont Christian Ebenbauer.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie