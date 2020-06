Schlechte Nachrichten für den FK Austria Wien: Dominik Fitz, der im gestrigen Auswärtsspiel der Veilchen gegen Admira verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, wird nicht nur den Rest dieser, sondern auch den Beginn der nächsten Saison verpassen.

Dominik Fitz wird rund drei Monate ausfallen

Bei einer Untersuchung am Mittwoch wurde ein Riss des Syndesmosebands links diagnostiziert. Der 21-Jährige wird sich bereits am Freitag einer Operation unterziehen. Das gibt die Wiener Austria in einer Aussendung bekannt.

Laut Austria-Klubarzt Dr. Marcus Hofbauer wird der offensive Mittelfeldspieler voraussichtlich drei Monate ausfallen.

Besser hingegen geht es Benedikt Pichler, der gestern ebenfalls vorzeitig ausgewechselt werden musste. Der 22-Jährige dürfte keine gröbere Verletzung im Kniegelenk davon getragen haben, konnte heute allerdings nicht trainieren.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller