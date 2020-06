„Clemens, das ist für dich“, sagte Zlatko Junuzovic nach seinem Prachttreffer in die Sky-Kamera. Der 32-Jährige widmete sein herrliches Volley-Tor zum zwischenzeitlichen 1:6 seinem älteren Sohn Clemens. In der 65. Minute schlug der erneut überragende Szoboszlai einen Corner auf Junuzovic, der den Ball mit vollem Risiko von knapp außerhalb des Strafraums perfekt traf und ihn via Unterkante der Latte versenkte - Marke Tor des Jahres.

Zlatko Junuzovic: "Es war eines meiner schöneren Tore"

„Es ist eigentlich mein Lieblingsschuss, aber dass er genauso ins Tor geht, ist Glück. Es war eines meiner schöneren Tore. Das war für meinen Sohn. Wir reden schon seit Wochen darüber, dass ich für ihn ein Tor schieße und jetzt war es soweit“, strahlte Junuzovic im Sky-Interview.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media