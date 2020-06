Der LASK bastelt bereits eifrig am Kader für die Zukunft. Laut Sky Sport Austria dürften die Linzer Athletiker gleich drei junge Spieler ins Auge gefasst haben, die den Bundesligisten künftig verstärken sollen. Demnach soll es sich um den dänischen U21-Teamspieler Mads Emil Madsen, um den Ukrainer Yevgen Cheberko sowie um Mamoudou Karamoko vom VfL Wolfsburg handeln.

Mads Emil Madsen

Der 22-jährige Mads Emil Madsen steht aktuell beim dänischen Erstligisten Silkeborg IF unter Vertrag. Madsen absolvierte in der laufenden Saison 31 Pflichtspiele und bestritt fünf Partien für das dänische U21-Nationalteam. Der 22-Jährige ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, fungierte in der laufenden Saison sieben Mal als Assistgeber und könnte demnach als potentieller Ersatz für Peter Michorl angedacht sein. Zuletzt war der Mittelfeldmotor der Linzer Athletiker mit einem Transfer zum HSV in Verbindung gebracht worden. Madsen steht bei seinem aktuellen Arbeitgeber noch bis Ende 2022 unter Vertrag.

Yevgen Cheberko

Die Verpflichtung von Yevgen Cheberko dürfte praktisch fixiert sein. LASK-Coach Valerien Ismael hatte dies zuletzt gegenüber Sky bestätigt: „Er ist ein Spieler, den wir seit Monaten verfolgen und wir sind froh, dass wir es geschafft haben, ihn zu überzeugen. Er muss noch den medizinischen Check absolvieren", verkündete der Franzose vor dem Spiel gegen Hartberg. Der 22-jährige Innenverteidiger steht aktuell beim ukrainischen Klub Zorya Lugansk unter Vertrag. Dieser soll laut transfermarkt.at im Dezember 2020 auslaufen. Cheberko fungiert zudem als Kapitän des ukrainischen U21-Nationalteams

Mamoudou Karamoko

Über einen möglichen Transfer von Mamoudou Karamoko nach Linz wird bereits seit längerer Zeit spekuliert. Der 20-jährige Franzose bestritt in dieser Saison 20 Partien für die zweite Mannschaft des VfL, in denen er 12 Tore erzielte sowie drei Treffer vorbereitete. Im Februar feierte der Angreifer sein Debüt in der deutschen Bundesliga. Karamoko steht bei Wolfsburg noch bis Sommer 2021 unter Vertrag. Ob der LASK einen Kauf oder eine Leihe bevorzugt, ist nicht bekannt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media