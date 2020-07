Mittendrin statt nur dabei ist der Wolfsberger AC im Kampf um den direkten Platz in der Gruppenphase der Europa League. Die Kärntner liegen vor dem heutigen Duell gegen den TSV Hartberg auf Rang vier, der Rückstand auf den drittplatzierten LASK beträgt nur zwei Punkte. "Wir sind alle so fokussiert", stellt WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer klar.

WAC vollgepumpt mit Selbstvertrauen: "Wir wissen, dass wir jeden schlagen können"

Der WAC feierte zuletzt einen 1:0-Auswärtssieg gegen den LASK und fixierte damit vorzeitig das Europacup-Ticket, doch die Wölfe wollen mehr: "Wir haben eine super Ausgangsposition und sind im Tunnel. Wir wissen, dass wir jeden schlagen können", so Feldhofer, der sich noch bestens an das erste Duell gegen Hartberg in dieser Meistergruppe erinnern kann. Damals kassierte der WAC eine 2:4-Heimniederlage. "Wir haben dominiert, Chance um Chance gehabt", erinnert sich der gebürtige Steirer.

Die Hartberger wiederum rangieren aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und stehen ganz kurz vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Ein Platz im ligainternen Playoff zur Europa League wäre eine Riesengeschichte für die Oststeirer: "Unser großes Ziel gegen den WAC muss es sein, auch in der Meistergruppe zuhause zu punkten", sagt Markus Schopp.

"Wir haben teilweise sehr gute Heimspiele gehabt, leider aber nie die nötigen Resultate erzielt. Deswegen müssen wir in dem Spiel etwas weniger von dem machen, was wir bis dato gemacht haben. Das bedeutet die Komponente Kampf mehr in den Fokus rücken. Dann ist es möglich, gegen diesen Gegner zu bestehen, der sich momentan in einer guten Situation befindet. Es sind interessante Voraussetzungen, aber wir wollen unbedingt in der Meistergruppe auch einmal zuhause gewinnen und deshalb werden wir gegen den WAC alles raushauen was noch in uns drinnen ist", so der Coach der Hartberger weiter.

So könnten die Teams spielen

Hartberg: Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem - Kainz/Nimaga, Cancola - Ried, Rep, Gabbichler - Tadic

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Schmitz - Jojic, M. Leitgeb, Liendl, Wernitznig - Weissman, Dieng

Schiedsrichter der Begegnung

Julian Weinberger

Bisherige Saisonduelle

WAC - Hartberg 2:4

WAC - Hartberg 3:0

Hartberg - WAC 0:2

TSV Hartberg gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Austria 4 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 19:30 Uhr die Konferenz der drei Mittwochs-Partien zu sehen.

TSV Hartberg gegen WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger