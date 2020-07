Der siebente Meistertitel in Folge ist in trockenen Tüchern - Red Bull Salzburg kann zwei Runden vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Heißt: Die Bullen stehen in den letzten beiden Ligapartien in dieser Saison nicht mehr unter Druck. Im heutigen Heimspiel gegen Sturm Graz gibt es neben der Premiere des neuen Heimtrikots der Bullen auch die Überreichung des Meistertellers.

Salzburg feiert Meisterschaft im kleinen Rahmen

Diese wird jedoch anders ablaufen als in den Jahren zuvor, wie Stephan Reiter erklärt: „Natürlich fehlt dabei etwas ganz Elementares - die Emotion und die Leidenschaft, die von den Fans zur Mannschaft überschwappt und umgekehrt. Aber es ist nun einmal so, das müssen wir akzeptieren. Diese Chance nutzen wir und werden die Spielerfrauen und Partnerinnen, die im gemeinsamen Haushalt leben, sowie die Klubmitarbeiter einladen und eine kleine Feier abhalten. Und wir wollen, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, eine Meisterfeier nachholen und uns für unsere Fans etwas Besonderes einfallen lassen", kündigt der Geschäftsführer der Bullen an.

Salzburg-Coach Jesse Marsch meint vor dem letzten Heimspiel in dieser Saison: „Wir sind sehr stolz auf unsere Mannschaft. Am Sonntagabend hatten wir noch eine richtige gute Meisterfeier, am nächsten Tag ein bisschen Erholung. Jetzt sind wir bereit für die letzten beiden Spiele, denn es ist wichtig, dass wir zum Saisonende noch zwei gute Leistungen abliefern. Aber meine Jungs können das, denn sie haben eine super Mentalität, das haben sie oft gezeigt", so der US-Amerikaner.

Während es für die Salzburger aus sportlicher Sicht um nicht mehr viel geht, kämpft der SK Sturm Graz, der im Laufe dieser Meistergruppe sieben Niederlagen in acht Spielen kassiert hat, noch immer um das Erreichen des fünften Platzes. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Fünften Hartberg jedoch vier Zähler. Interimscoach Thomas Hösele betont, dass man nicht nach Salzburg komme, "um zu gratulieren". Die Grazer wissen jedoch, dass die Aufgabe gegen den neuen alten Meister alles andere als einfach wird: "Die Frage wird sein, inwieweit wir bereit sind, die Lösungen zu finden. Dazu gehört auch der Mut und Spieler, die den Ball fordern und sich nicht verstecken", so Hösele, der um einen Einsatz von Stefan Hierländer bangen muss.

So könnten die Teams spielen

Salzburg: Walke/Stankovic - Farkas, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai - Adeyemi, Daka

Sturm: Siebenhandl - Hierländer/Sakic, Avlonitis, Geyrhofer, Trummer - Ljubic, Dominguez - Despodov, Kiteishvili, Jantscher - Balaj

Schiedsrichter der Begegnung

Felix Ouschan

Bisherige Saisonduelle

Sturm-Salzburg 1:5

Salzburg-Sturm 2:0

Sturm-Salzburg 1:1

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 19:30 Uhr die Konferenz der drei Mittwochs-Partien zu sehen.

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media