Was Christian Gebauer bereits gestern in einem Interview mit Sky angekündigt hat, ist seit Mittwoch offiziell: Christian Gebauer wechselt ablösefrei vom SCR Altach zu Arminia Bielefeld, wo der gebürtige Tiroler einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023 unterzeichnet.

Christian Gebauer: „Das ist eine große Chance für mich"

„Mit Christian haben wir einen sehr dynamischen und schnellen Außenbahnspieler, der auf beiden Flügeln einsetzbar ist, für uns gewinnen können. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Geradlinigkeit und seinem Tempo gut zu unserem Spielsystem passt“, sagt Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

Arminia-Cheftrainer Uwe Neuhaus betont: „Christian vereinigt das, was unsere Mannschaft in der abgelaufenen Saison ausgezeichnet hat: eine fantastische Mentalität, Mannschaftsdienlichkeit und Zielstrebigkeit. Dazu kommt, dass Christian häufig den Abschluss sucht, aber auch regelmäßig als Vorbereiter in Erscheinung tritt. Ich freue mich, dass er zu uns stößt.“

Christian Gebauer selbst freut sich auf seine neue Aufgabe in der deutschen Bundesliga: „Das ist eine große Chance für mich, und ich habe das noch gar nicht richtig realisiert, dass ich mit Arminia in der nächsten Saison in der deutschen Bundesliga spielen werden. Ich wünsche mir, dass im Laufe der Saison auch wieder unsere Fans in die SchücoArena kommen dürfen, denn ich freue mich riesig auf die großartige Stimmung in Bielefeld.“

Wir haben Christian Gebauer verpflichtet!

Der österreichische Offensivspieler kommt ablösefrei vom SCR Altach und unterschreibt bis 2023 in Ostwestfalen.

Herzlich Willkommen in Bielefeld!https://t.co/71xyovzUcH#immerdabei pic.twitter.com/KABDu82AWj — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) July 9, 2020

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media