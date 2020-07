Die Klubs der österreichischen Fußball-Bundesliga haben bei der heutigen Klubkonferenz den Rahmenterminplan für die Saison 2020/21 beschlossen. Das nationale Fußballgeschehen startet mit der ersten Runde im UNIQA ÖFB Cup von 28.-30. August. Der Spielbetrieb in der Tipico Bundesliga und HPYBET 2. Liga startet mit der 1. Runde von 11.-13. September 2020. In der HPYBET 2. Liga wird im Herbst bis Sonntag, 13. Dezember gespielt, in der Tipico Bundesliga eine Woche länger bis 20. Dezember.

Winterpause bereits am 22. Jänner zu Ende

Nach der Winterpause startet die Tipico Bundesliga am Freitag, 22. Jänner, die HPYBET 2. Liga startet ab 12. Februar ins Frühjahr. Der Grunddurchgang in der Tipico Bundesliga läuft bis 21. März, der Terminplan für den Finaldurchgang soll im Herbst finalisiert und nachgereicht werden. In der HPYBET 2. Liga läuft die Saison bis 23. Mai 2021.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: "Die Saison 2020/21 wird wie erwartet eine sehr intensive, weil der ohnehin schon umfangreiche Fußball-Kalender nun in einem kürzeren Zeitfenster stattfinden muss. Da wir bereits jetzt den Rahmenterminplan über weite Strecken festlegen konnten, sind wir im Vergleich mit anderen Ligen ein absoluter Vorreiter. Dadurch ist Planbarkeit für Klubs und Zuschauer gegeben."

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media