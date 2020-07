Der LASK hat am Samstag die Trennung von Valerien Ismael offiziell bekannt gegeben und Dominik Thalhammer als neuen Chefcoach präsentiert. Eine Entscheidung, die für viele sehr überraschend kam und für Stirnrunzeln sorgte. Vor allem die Beendigung der Zusammenarbeit mit Valerien Ismael, der mit dem LASK bis zur Corona-Krise eine herausragende Saison gespielt hat, sorgte für Unverständnis.

Jürgen Werner: „Es hat innerhalb des Trainerteams nicht mehr so geklappt wie es noch im Herbst der Fall war"

Die Zahlen hätten ganz klar für einen Verbleib des gebürtigen Franzosen gesprochen: 20 Bundesliga-Siege in dieser Saison (LASK-Rekord) sowie 13 Bundesliga-Auswärtssiege (Bundesliga-Rekord) in einer Spielzeit. Dennoch musste Valerien Ismael den LASK verlassen.

Jürgen Werner nahm in der Halbzeitpause des Europa-League-Playoff-Spiels zwischen Austria und Hartberg Stellung zum heutigen Trainerwechsel: „Die Corona-Krise hat uns komplett aus dem Rhythmus gebracht - auch mit dem oft zitierten Training. Wir sind nicht mehr in die Spur gekommen. Wir haben die Gesamtsituation analysiert, uns mit den Spielern und dem Umfeld zusammengesetzt. In dieser Analyse sind wir zu dem für Valerien schmerzlichen Entschluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls auf der Trainerbank geben wollen. Wir haben uns das nicht leicht gemacht. Ich habe den Valerien Ismael nach Linz geholt, schätze ihn als Mensch und Trainer sehr", betont der Vizepräsident des LASK im Interview mit Sky.

Offenbar dürfte es auch Unstimmigkeiten zwischen Spielern und dem nunmehr ehemaligen Cheftrainer Ismael gegeben haben. Man habe es immer so gehalten, "dass der Spielerrat in vielen Dingen eine Stimme hat", verrät Werner, der aber klarstellt, dass letztendlich das Präsidium entschieden habe.

Aus der Sicht von Valerien Ismael sei die ganze Sache "unfair gelaufen", sagt Werner. „Es hat innerhalb des Trainerteams nicht mehr so geklappt wie es noch im Herbst der Fall war", fährt der Vizepräsident des LASK fort. Dies sei aber nicht der Grund für die Trennung gewesen. Die Mannschaft soll am 24. Juli (beim Trainingsauftakt) ohne "irgendwelche Sachen im Hinterkopf an den Start gehen können", stellt Jürgen Werner klar.

LASK möchte Trainerteam breiter aufstellen

Nun wolle man das Trainerteam rund um den neuen Chefcoach Dominik Thalhammer breiter aufstellen. „Wir wollen neben einem Assistenztrainer auch einen Defensivkoordinator und einen Offensivkoordinator", erklärt Jürgen Werner. Das Trainerteam soll mit Spezialisten erweitert werden. Vor drei Monaten habe man sich mit Dominik Thalhammer getroffen, verrät der Vizepräsident des LASK. „Wir haben mit ihm bereits ein längerfristiges Engagement geplant gehabt", verlautet Werner. Dies hätte zunächst eine andere Funktion im Verein betroffen.

„Er hat sehr viele Dinge auch in der Trainerausbildung, er hat zum Beispiel auch Oliver Glasner ausgebildet, er hat auch den Trainer bei unserem Kooperationsklub ausgebildet – er weiß ganz genau, was wir tun. Jetzt haben wir die Gelegenheit beim Schopf genommen und gesagt: Bitte coache unser Team und unser Trainerteam. Weil ich einfach der Meinung bin, dass wir beim Trainerteam auch eine Harmonie brauchen und dass das zum Kooperationsklub harmonisch verlaufen muss", betont Jürgen Werner abschließend.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media