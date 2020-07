Georg Zellhofer, der neue Sportchef des SKN St. Pölten, hatte seine erste Neuverpflichtung unter Dach und Fach gebracht. So wechselt Michael Blauensteiner vom FK Austria Wien in die niederösterreichische Landeshauptstadt. Der 25-jährige Rechtsverteidiger unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag plus Option.

Zwei weitere Abgänge beim SKN

Sportdirektor Georg Zellhofer: „Mit der Verpflichtung von Michael ist es uns gelungen, einen flinken und dynamischen Spieler für die Rechtsverteidigerposition zu uns zu holen. Er hat trotz seines jungen Alters bereits einiges an Erfahrung sammeln können und sehr gute Anlagen, um dem Team in der kommenden Saison helfen zu können.“

Neben dem Neuzugang aus Wien gibt es aber auch zwei Kicker, die den SKN St. Pölten verlassen: Demnach werden die ausgelaufenen Verträge von Martin Rasner und Danijel Petrovic, die zusammen für das Wolfsrudel insgesamt 148 Spiele absolvierten, nicht verlängert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media