Am Mittwoch wird es spannend in Linz, wenn der LASK sein Jahrhundertprojekt vorstellt. Bis 2022 soll eine brandneue Arena auf der Linzer Gugl errichtet werden, die alle „Stückerl“ spielen soll. 16.500 Sitzplätze wird das neue, länderspieltaugliche Fußballstadion umfassen. Zuletzt waren bereits einige Details rund um die neue LASK-Arena durchgesickert. So etwa soll ein Mini-Hotel sowie ein eigener OP-Saal in die Stadionräumlichkeiten integriert werden.

Gesundheitszentrum für alle, Kinderbetreuung und gesunde Ernährung

Nun kamen wenige Tage vor der Präsentation weitere interessante Details ans Tageslicht. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, soll etwa das Gesundheitszentrum nicht nur für die Fußballer, sondern für alle Personen geöffnet sein. Dort könne man Röntgen-, Ultraschall- und Computertomografien-Untersuchungen durchführen zu lassen.

Des Weiteren dürfte der LASK großen Wert auf die jüngsten Stadionbesucher legen. Demnach werde es möglich sein, die Kinder während eines Heimspiels des LASK zur Betreuung im Stadionbereich abzugeben. Hierfür sollen professionelle Betreuer engagiert werden. Geplant sei auch ein sogenannter „Kids Club“. Während der Woche sollen die Stadionräumlichkeiten auch als Kindergarten genützt werden können.

Zudem soll es unter der Woche möglich sein, im Restaurantbereich nach dem Speiseplan der LASK-Kicker zu essen. Zusätzlich könne man zusehen, wie das Brot, welches die Spieler des Bundesligisten essen, zubereitet wird.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media