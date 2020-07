Was sich in den letzten Wochen und Monaten bereits angekündigt hat, ist seit Dienstag offiziell: Sinan Bakis verlässt den FC Flyeralarm Admira und wechselt in die niederländische Eredivisie zu Heracles Almelo. Der 26-jährige Deutsch-Türke, der in der abgelaufenen Saison 12 Bundesliga-Tore erzielte, hätte bei der Admira noch einen Vertrag bis Sommer 2021 gehabt.

"Heracles Almelo ist ein guter Verein für mich", wird Bakis auf der Homepage seines neuen Klubs zitiert. „Ich denke und hoffe, hier den nächsten Schritt zu machen. Ich freue mich darauf, in diesem Stadion zu spielen, Tore zu schießen und Siege zu feiern", so der 26-Jährige.

Sinan Bakis wird in zwei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak