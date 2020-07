Nach etwas mehr als drei Wochen Pause ist der spusu SKN St. Pölten heute mit den sportmotorischen Leistungstests wieder in den Trainingsalltag zurückgekehrt. Am morgigen Dienstag um 10 Uhr steht das erste Rasentraining im Rahmen der Sommer-Vorbereitung auf die Saison 2020/2021 auf dem Programm.

Bis zum ersten Pflichtspiel in der ersten Runde des ÖFB Cups, die zwischen 28. und 30. August über die Bühne gehen wird (Auslosung am 1. August 2020) stehen für den SKN auch wieder einige Testspiele auf dem Programm: Den Auftakt bildet dabei das Duell mit dem tschechischen Zweitligisten SK Lisen, das am Samstag, den 1. August 2020, um 18 Uhr in Böheimkirchen über die Bühne gehen wird und für alle Fans unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen bei freiem Eintritt besucht werden kann.

Mit Partien gegen den SK Slavia Prag (5.8.) und den FC Viktoria Pilsen (14.8.) warten in den kommenden Tagen zudem noch zwei hochkarätige Kontrahenten, um sich entsprechend auf die bereits fünfte Saison des spusu SKN in der österreichischen Bundesliga vorbereiten zu können.

Vorbereitungsplan spusu SKN St. Pölten Sommer 2020/2021:

Montag, 27.7.2020 - sportmotorische Tests

Dienstag, 28.7.2020 - Trainingsauftakt (Trainingsplatz NV Arena, 10:00 Uhr)

Samstag, 1.8.2020 - spusu SKN St. Pölten vs SK Lisen (Sportplatz Böheimkirchen, 18:00 Uhr)

Mittwoch, 5.8.2020 - spusu SKN St. Pölten vs SK Slavia Prag (Sportanlage Laa/Thaya, 17:00 Uhr)

Samstag, 8.8.2020 - ASK St. Valentin vs spusu SKN St. Pölten (Sportanlage St. Valentin, 17:00 Uhr)

Freitag, 14.8.2020 - spusu SKN St. Pölten vs FC Viktoria Pilsen (Ort und Uhrzeit noch offen)

Mittwoch, 5.9.2020 - spusu SKN St. Pölten vs Dynamo Budweis (Ort und Uhrzeit noch offen)

Foto: spusu SKN St. Pölten