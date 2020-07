Wie die Kronen Zeitung berichtet, plant der österreichische Serienmeister mit dem gebürtigen Ungar Dominik Szoboszlai. Szoboszlais Vertrag läuft noch bis 2022, sollte ein Wechsel vollzogen werden, wäre für den 19-Jährigen wohl eine hohe Ablöse fällig.

Sportdirektor Freund: „Er ist einer der interessantesten Spieler in Europa in diesem Alterssegment.“ Auch der Bullen-Trainer Marsch traut dem Talent zu, auch in Salzburg noch einen Schritt zu machen. „Wir freuen uns, dass er noch da ist“, erklärte der US-Amerikaner. „Wir hoffen, dass er bleibt, er ist ein großer Teil dieser Mannschaft.“

Die Schaltzentrale im Mittelfeld würde Jesse Marsch auch im Champions-League-Play-off (22./23. und 29./30. September) noch gut brauchen können.

Ebenso berichtet die Kronen Zeitung, dass im Hintergrund über Szoboszlais Berater Gespräche laufen. Von Vereinsseite habe es bisher aber kein Gespräch mit einem anderen Club gegeben, versicherte der Sportchef. Spitzenclubs wie Paris Saint-Germain, AC Milan, Arsenal und mittlerweile auch Atletico Madrid stehen allerdings schon am Wunschzettel soll. „Unser Ziel ist, dass wir mit ihm in die Saison gehen und in den Herbst“, erklärte Freund.

Foto: GEPA