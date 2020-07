Gestern noch hat sich der ehemalige Rapid Kapitän von seinen Mitspielern, Trainern und auch Rapid-Mitarbeitern würdig verabschiedet. Heute wurde der Mittelfeld-Akteur bereits im Griechenland gesichtet. Groß war der Empfang am Flughafen.

Wie die Tageszeitung Kurier berichtet, wurde Stefan Schwab trotz schwarzer Gesichtsmaske von unzähligen Journalisten und Fans erkannt.

Superleague Ellada statt Serie A?

In diversen griechischen Medien wird erwartet, dass Schwab seinen Medizincheck absolviert, um schon bald danach als „neuer Leader“ für das Mittelfeld von PAOK präsentiert zu werden. Eine Unterzeichnung, eines potenziellen Vertrags ist bislang nicht vollzogen worden.

Immer wieder wurde gemunkelt, dass Schwab auch mit einem italienischen Klub liegäugelt. Der Klub Lecce will den gebürtigen Salzburger unbedingt verpflichten. Schwab, dessen Frau Halb-Italienerin ist macht aus seiner "Italien Liebe" kein Geheimnis. Allerdings fällt erst am Sonntag die Entscheidung über den letzten Absteiger in der Serie A. Noch liegt Lecce, mit Cheftrainer Fabio Liverani einen Punkt hinter Genua und somit unter dem rettenden Strich. Sollte der Klassenerhalt gelingen, wäre Italien wohl auch eine Option.

PAOK Thessaloniki drängt allerdings auf eine baldige, endgültige Entscheidung.

Foto: GEPA