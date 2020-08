Am heutigen Samstag wurde die 1. Runde des Uniqa ÖFB Cups ausgelost. Die Auslosung der Erstrundenbegegnungen wurde durch die neue Teamchefin des Frauen-Nationalteams, Irene Fuhrmann, und Formel 1 Experte Alexander Wurz vorgenommen. Die erste Runde soll von 28. bis 30. August 2020 ausgetragen werden.

Wer holt sich in der kommenden Saison den UNIQA-Cup-Pokal? Die genauen Anstoßzeiten werden zeitnah nach der Auslosung fixiert und bekannt gegeben. Insgesamt nehmen 64 Klubs am heimischen Cup-Bewerb teil. Spannung ist garantiert. Cup-Rekordsieger ist der Verein FK Austria Wien mit 27 Titeln.

Das sind die Erstrundenbegegnungen - jetzt LIVE!

Wiener Sport Club vs. St. Jakob/Rosenthal

ASV Wallern vs. SVG Reichenau-Innsbruck

SC Weiz vs. ASK Elektra

SC Schwaz vs. Vfb Hohenems

Vienna 1894 vs. FC Marchfeld

SV Wörgl vs. Vöcklamarkt

FC Deutschkreutz vs. SC Wiener Neustadt

Vorwärts Steyr vs. Bruck/Leitha

Rapid Wien vs. St. Johann/Pongau

SKN St. Pölten vs. ASKÖ Wolfsberg

Austria Klagenfurt vs. ATSV Stadl Paura

Red Bull Salzburg vs. SW Bregenz

TSV Hartberg vs. Dornbirner SV

SV Lafnitz vs. Bad Gleichenberg

SV Ried vs. FC Gleisdorf

Austria Wien vs. SC Retz

SCR Altach vs. Union Gurten

WAC vs. Neusiedl am See 1919

Blau Weiß Linz vs. Wiener Linien

WSG Tirol vs. St. Anna am Aigen

Sturm Graz vs. SV Innsbruck

Admira vs. Hertha Wels

GAK vs. SV Seekirchen

LASK vs. ASV Siegendorf

FC Dornbirn vs. Allerheiligen

SV Mattersburg vs. Gmünd

Wacker Innsbruck vs. ASV Schrems

Die Termine der Cupsaison 2020/21

28.-30. August 2020: 1. Runde

1. Runde 16.-18. Oktober 2020: 2. Runde

2. Runde 3.-5 November 2020: 3. Runde

3. Runde 5.-7. Februar 2021: Viertelfinale

Viertelfinale 2.-3. März 2021: Halbfinale

Halbfinale 1. Mai 2021: Finale

Foto: GEPA/Red Bull Media

