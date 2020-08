Der spusu SKN St. Pölten muss sich von Kwang-Ryong Pak verabschieden. Wie der Bundesligist am Montag via Twitter bekannt gibt, erhält der gebürtige Nordkoreaner keine Arbeitserlaubnis für Österreich. Demnach könne der Vertrag des 27-jährigen Stürmers "nicht mehr verlängert werden", heißt es.

Pak war im Sommer 2017 von Lausanne zum SKN St. Pölten gewechselt. Seither absolvierte der Angreifer 58 Pflichtspiele für die Niederösterreicher. Dabei erzielte er 13 Tore und bereitete neun Treffer vor.

"Es werden in Verbindung mit der Einreise von EU-Mitgliedstaaten keine Arbeitsgenehmigungen erteilt (Art 26a Beschluss 2016/849 idgF) oder erneuert (Ausnahme: Flüchtlinge und andere Personen unter internationalem Schutz und generell für vor dem 11.9.2017 geschlossene schriftliche Verträge). Staatsbürger N-Koreas, die in der EU Einkommen erzielen, sind, sofern dies nicht nationales oder internationales Recht untersagen, spätestens bis 21.12.2019, nach N-Koreas rückzuführen (Art 26a Abs 5)", heißt es in einem Dokument der WKO.

