Spielmacher und Stratege Rajko Rep verlängert den Vertrag beim TSV Hartberg um 3 Jahre bis Sommer 2023! Der Slowene, der in der abgelaufenen Saison auch sein Nationalteamdebüt feierte, war bislang 66 Mal für den TSV im Pflichtspieleinsatz. Mit 17 Toren und 16 Torvorlagen war Rep am Erfolg der letzten beiden Jahre wesentlich beteiligt. Die Erfolgsgeschichte TSV Hartberg und Rajko Rep geht in die Verlängerung.

(Spielgestalter Rajko Rep bleibt den Hartbergern auch die nächsten drei Jahre erhalten)

Photocredit: Harald Dostal

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr: "Die Vertragsverlängerung von Rajko hatte oberste Priorität, da er aus unserem Offensivspiel nicht wegzudenken ist. Seine Qualität ist unglaublich. In den letzten beiden Jahren war er stets einer der Schlüsselspieler und enorm wertvoll. Schön, dass wir die spannenden Aufgaben in der nächsten Saison gemeinsam in Angriff nehmen können!"



Rajko Rep: "Ich bin sehr glücklich darüber, in Hartberg zu bleiben. Ich freue mich auf die kommenden Jahre, bin motiviert und habe mit der Mannschaft und dem Verein viel vor. Gemeinsam können wir Großes erreichen."

by: Presse/Hartberg

by: Ligaportal/Roo