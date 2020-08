Der LASK konnte einen weiteren Spieler langfristig an den Verein binden: Marvin Potzmann unterzeichnet bei den Athletikern ein neues Arbeitspapier bis 2023. Der 26-Jährige war im Vorjahr vom SK Rapid Wien zum LASK gewechselt. Seither gelangen dem gebürtigen Wiener in 26 Einsätzen sieben Scorer-Punkte (ein Tor, sechs Vorlagen).

"Die Entscheidung, beim LASK zu verlängern, ist mir leichtgefallen"

„Es ist einfach großartig, Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen. Die Stimmung im Team ist einzigartig. Die Entscheidung, beim LASK zu verlängern, ist mir daher leichtgefallen. Ich arbeite jeden Tag hart daran, wieder aufs Spielfeld zurückzukehren und freue mich schon darauf, endlich wieder in der schwarz-weißen Dress auflaufen zu können", sagt Marvin Potzmann, der seit März dieses Jahres aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht ist. Mittlerweile befindet sich der Außenverteidiger auf dem Weg zurück und arbeitet am Comeback.

„Marvin ist für uns und unsere taktische Ausrichtung ein extrem wertvoller Spieler. Er setzt unsere Inhalte sehr gut um. Auch charakterlich ist er eine echte Größe: Er arbeitet im Moment sehr hart an seiner Rückkehr", freut sich Chefcoach Dominik Thalhammer.

Vizepräsident Jürgen Werner sagt: „Nach seinem Wechsel aus Wien hat sich Marvin vom ersten Tag an bestens in die Mannschaft integriert. Nicht nur menschlich, auch spielerisch: Er hat unsere Spielweise voll intus. Nach seinem Kreuzbandriss im März ist er jetzt am Weg zurück und wird schon bald wieder zeigen können, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Für uns ist Marvin ein echter Gewinn: Er ist auf beiden Flügeln einsetzbar und hat mit sechs Torvorlagen bereits bewiesen, dass seine Flankenbälle brandgefährlich sind.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media