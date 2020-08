Der CASHPOINT SCR Altach konnte sich mit Matthias Maak auf eine vorzeitige Auflösung des noch bis Saisonende laufenden Vertrages einigen. Der Innenverteidiger wechselt in die Hpybet 2. Liga zum SC Austria Lustenau, wo er einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Maak war im Sommer 2019 ablösefrei von Wacker Innsbruck nach Altach gewechselt. Für den SCRA bestritt er 18 Pflichtspiele und erzielte dabei einen Treffer. Insgesamt bestritt Maak mehr als 150 Bundesliga-Spiele.

Stimmen zum Transfer

Matthias Maak über seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, jetzt beim SC Austria Lustenau wieder durchstarten zu können. Die letzten eineinhalb Jahre waren für mich nicht einfach, aber ich konzentriere mich jetzt vollständig auf die neue Aufgabe in Lustenau. Ich möchte mit meiner Erfahrung

und meiner Mentalität dem Team helfen, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Wir wollen gemeinsam mit den Fans erfolgreich sein und am Ende werden wir uns hoffentlich über ein tolles Ergebnis freuen dürfen. Dafür gebe ich mein Bestes.“

Sportvorstand Alexander Schneider: „Mit Matthias Maak konnten wir jenen erfahrenen Innenverteidiger verpflichten, den wir gesucht haben. Mit seiner Art wird er unserer Mannschaft Stabilität verleihen. Es eröffnen sich durch die Verpflichtung für unser Trainerteam auch taktisch neue Möglichkeiten, da wir nun mehrere Systemvarianten verwenden können, um in der kommenden Saison erfolgreich zu sein. Wir sind einen weiteren Schritt näher an dem Kader, den wir uns vorgestellt haben. Jetzt blicken wir mit Spannung in Richtung Cup.“

Foto: Cashpoint SCR Altach